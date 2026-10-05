GF Vip: Alex Belli torna sopra le righe, ma l’effetto déjà-vu è inevitabile. Il rischio di diventare la brutta copia di sé stesso è dietro l'angolo
Alex Belli prova ancora una volta a fare Alex Belli ma non convince: il suo personaggio rischia di essersi già bruciato
Alex Belli torna al centro del Grande Fratello Vip con il personaggio che conosciamo da anni: sopra le righe, teatrale ma ostinatamente controcorrente. Il problema è che il copione sembra esser ripetuto e quindi sempre lo stesso. Tra scontri con i "pezzi da novanta" ( Marina La Rosa ) e provocazioni studiate, la messinscena regge finché ci sono argomenti validi. Quando poi, bisogna alzare continuamente l’asticella per restare al centro della scena, tutto diventa un po’ troppo prevedibile. E appena venti giorni dall’inizio, Belli rischia quindi di sembrare la replica di sé stesso.
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