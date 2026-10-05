Alex Belli torna al centro del Grande Fratello Vip con il personaggio che conosciamo da anni: sopra le righe, teatrale ma ostinatamente controcorrente. Il problema è che il copione sembra esser ripetuto e quindi sempre lo stesso. Tra scontri con i "pezzi da novanta" ( Marina La Rosa ) e provocazioni studiate, la messinscena regge finché ci sono argomenti validi. Quando poi, bisogna alzare continuamente l’asticella per restare al centro della scena, tutto diventa un po’ troppo prevedibile. E appena venti giorni dall’inizio, Belli rischia quindi di sembrare la replica di sé stesso.