Alex Belli e Simona Cavallari nuovi volti della Magliana: il prossimo film sulla banda nasconde un'altra bellissima sorpresa nel cast
La pellicola nasce da un'idea di Fabio De Angelis, ex poliziotto e ora sceneggiatore e attore, che ha vissuto in prima persona i fatti
Da un’idea dell’ex poliziotto Fabio De Angelis, ora sceneggiatore ed attore, arriva L’altra faccia della Magliana, un nuovo film di Claudio Di Napoli e con Alex Belli e Simona Cavallari nel cast. Un crime-drama che promette di scuotere il cinema di genere italiano. De Angelis non si è limitato a scrivere il soggetto e la sceneggiatura attingendo alla sua miniera di ricordi reali, ma interpreterà il protagonista, un potente boss della Banda della Magliana che si contrappone ad un altro capomafia. Le riprese stanno per cominciare, col film che arriverà presto al cinema.
Alex Belli e Simona Cavallari entrano nel cast de L’altra faccia della Magliana di Claudio Di Napoli
"Dietro ogni storia criminale esistono paure, drammi familiari, sentimenti e contraddizioni che raramente emergono. Ho voluto raccontare proprio questo: l’altra faccia", racconta Fabio De Angelis, ex poliziotto e ora sceneggiatore e attore, mente dietro al film L’altra faccia della Magliana. Co-prodotta da Miami Production e Pasquale Cerroni – Fabio De Angelis Produzioni Cinematografiche, la pellicola sarà diretta da Claudio Di Napoli e sta per entrare nella fase delle riprese. Si girerà tra la Magliana, Ostia e l’oasi di Torre Flavia a Ladispoli.
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Nel cast, già formato da Tony Sperandeo, Francesca GEGIA Antonaci, Sara Tommasi, Riccardo Mandolini, Luca Riemma, Luciana Frazzetto, Salvo Buccafusca e Francesca Maiocchetti, entrano Alex Belli e Simona Cavallari. Belli, dopo i primi anni di carriera come modello, ha raggiunto la notorietà presso il grande pubblico recitando nel ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera Centovetrine. Cavallari, invece, ha debutta direttamente nel cinema con il film Pizza Connection, per cui ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista. Alcuni anni dopo ha interpreta il ruolo di Ester Rasi nella serie televisiva La piovra 4.
Un film che si prospetta crudo e intenso: quando esce L’altra faccia della Magliana
Azione e sentimento si intrecceranno per un finale tutt’altro che scontato in L’altra faccia della Magliana. Ciò grazie, soprattutto, allo sceneggiatore De Angelis che, per quarant’anni, ha guardato il male dritto negli occhi attraverso il vetro di una sala interrogatori o nel buio delle strade del litorale romano. Ha firmato verbali, coordinato blitz, respirato il fango della criminalità organizzata.
Il film, co-prodotto da Miami Production e Cerroni-De Angelis Produzioni Cinematografiche si candida già a titolo cult. Pasquale Cerroni metterà persino a disposizione il suo elicottero per girare alcune scene. Non abbiamo ancora informazioni in merito a una data di uscita di L’altra faccia della Magliana, quindi non vi resta che rimanere sintonizzati su queste pagine per ricevere ogni futura novità.
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