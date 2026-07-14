Alex Belli sfida il futuro con l'AI: ecco "Chiamatemi pure Boomer". Dopo il figlio arriva il nuovo singolo L’ex ‘vippone’ e volto di CentroVetrine annuncia l’uscita della sua nuova canzone creata con il suo alter ego in intelligenza artificiale ibridopuro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Alex Belli torna alla sua prima, vera, passione. L’attore parmigiano salito alla ribalta nei panni di Jacopo Castelli all’interno della storica soap opera CentroVetrine, infatti, sta per pubblicare ‘Chiamatemi pure boomer’, il terzo singolo della sua carriera musicale. Diplomato in pianoforte, composizione e canto al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Belli ha pubblicato singoli come ‘Amore libero’ e ‘Me Vengaré’, oltre ad avere partecipato a Tale e Quale Show quasi tre anni fa. Scopriamo tutti i dettagli.

Alex Belli, il nuovo singolo creato insieme all’AI

C’è chi guarda all’intelligenza artificiale con diffidenza e chi, invece, decide di trasformarla in un linguaggio artistico. È il caso di Alex Belli, che torna sulla scena musicale con un progetto fuori dagli schemi: ‘Chiamatemi pure boomer’, un singolo che segna una sorta incontro creativo tra l’attore parmigiano e il suo alter ego generato dall’intelligenza artificiale, ibridopuro. Non si tratta dunque semplicemente di un featuring, ma di un vero e proprio esperimento narrativo e musicale. Da una parte c’è Alex Belli, volto noto dello spettacolo italiano, dall’altra una versione più giovane, digitale e contemporanea di sé stesso. "Due generazioni. Due identità. Una sola voce" ha scritto Belli sui social, annunciando l’uscita del nuovo singolo, definendolo "Non un semplice brano. Un cortocircuito tra realtà e intelligenza artificiale, tra l’uomo che ha vissuto un’epoca e il suo doppio digitale nato dentro quella nuova". Dietro il progetto c’è la visione creativa di Visionario e del regista Michele Burgay, autore e produttore dell’operazione artistica. L’idea è quella di utilizzare l’intelligenza artificiale non come sostituto dell’artista, ma come uno specchio capace di metterlo di fronte a una nuova versione di sé. "Bella idea" ha commentato sui social Eva Grimaldi, che con Belli ha condiviso la casa del Grande Fratello VIP 6.

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La carriera musicale (e non solo) di Alex Belli: la storia d’amore con Delia Duran e il primo figlio

‘Chiamatemi pure boomer’ rappresenta per Alex Belli l’ennesima tappa di una carriera costruita reinventandosi continuamente. Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie al ruolo di Jacopo Castelli nella popolarissima soap CentoVetrine. Negli anni ha poi alternato fiction, intrattenimento e reality show, fino ad arrivare al Grande Fratello VIP, dove è diventato uno dei protagonisti più discussi e mediatici dell’edizione grazie al celebre ‘triangolo’ con Soleil Sorge e Delia Duran. Il rapporto con quest’ultima, spesso al centro della cronaca rosa negli ultimi anni, è stato coronato dalla recente gioia dell’arrivo del primo figlio Gabriel, nato lo scorso 23 marzo segnando l’inizio di una nuova fase personale per la coppia.

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