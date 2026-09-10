Alex Belli e Delia Duran, il piccolo Gabriel è stato battezzato (in anticipo): tutti i dettagli sulla celebrazione Alex Belli e Delia Duran hanno festeggiato il piccolo Gabriel per il suo battesimo. Tutte le foto in esclusiva su Chi

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Prima festa importante per il piccolo Gabriel, figlio di Alex Belli e Delia Duran. I due hanno infatti battezzato il loro figlio nato lo scorso 23 marzo. La celebrazione è avvenuta il 6 settembre presso la Chiesa di San Galdino a Milano e, a raccontarne i dettagli, è stato il settimanale Chi su cui sono state pubblicato delle foto in esclusiva.

Le foto del battesimo di Gabriel, figlio di Alex Belli e Duran

Inizialmente la data del battesimo era stata fissata al 23 settembre ma alla fine è stata anticipata al 6 settembre, ella Chiesa di San Galdino a Milano. Il motivo sta proprio nel fatto che Alex Belli parteciperà molto presto al reality show Grande Fratello Vip, condotto nuovamente da Ilary Blasi con la partecipazione delle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un programma a cui avevo preso parte anche nel 2021.

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Ad officiare il rito è stato Roberto Gabelli, papà di Alex Belli e nonno di Gabriel, diacono permanente. La festa è stata molto riservata e ha visto la presenza degli affetti più stretti, tra cui anche Guenda Goria e il marito Mirko Gangitano.. Il settimanale Chi ha inoltre raccontato che in prima fila ci sono state le due nonne: la signora Giovanna, madre di Alex, e Ana Dulia Perez, madre di Delia.

In un’intervista rilasciata per il programma Storie al bivio di Monica Setta, lo stesso Belli ha parlato del figlio come di un "piccolo despota", in grado di tenere lui e Delia uniti "da un cordone di immenso amore". Proprio in occasione del battesimo, il gieffino ha scritto: "Forse non ricorderai niente di questi momenti ma noi sì, ricorderemo tutto".

Il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip

Il primo concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip – in partenza il 17 settembre su Canale 5 e condotta nuovamente da Ilary Blasi – è proprio Alex Belli. Il 43enne ha raggiunto il successo negli anni 2000 grazie alla soap opera Centovetrine e da allora è entrato nel cuore della gente. Nel 2021 ha partecipato al Gf Vip, diventando uno dei protagonisti più chiacchierati di quella edizione.

Proprio durante le puntate, si era parlato spesso del complicato rapporto con la moglie Delia Duran e per il legame instaurato, nella Casa più spiata d’Italia, con la gieffina Soleil Sorge. Alex e Delia sono alla fine tornati insieme e felici, e sono anche diventati genitori del piccolo Gabriel. "Ho seguito tutto il parto, è stata un’emozione incredibile. Quando è nato, ho iniziato a piangere ininterrottamente, non me lo aspettavo", ha svelato lui in un’intervista rilasciata per il salotto televisivo di Verissimo.

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