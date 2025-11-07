Alessio Vassallo commuove su Rai 1 dopo 'Il Giovane Montalbano': ecco la fiction ispirata da ‘Chi l’ha visto?’ Alessio Vassallo torna su Rai 1 con Sul cammino di Francesco, il film sulla vita di Biagio Conte, il missionario che dedicò tutto ai più deboli.

Continua la produzione di biopic Rai dedicati a figure che hanno lasciato un segno profondo nel nostro Paese. Dopo Il Giovane Montalbano, Alessio Vassallo torna protagonista su Rai 1 con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, film tv ispirato alla storia vera del missionario laico palermitano che scelse di vivere tra gli ultimi. Il progetto, prodotto da Anele con Rai Fiction e diretto da Costanza Quatriglio, è stato scritto insieme a Stefano Rulli e vede tra gli interpreti anche Donatella Finocchiaro e Antonio Catania. Le riprese sono iniziate a Palermo e proseguiranno tra Roma e Assisi, in vista della messa in onda nel 2025.

Vassallo nella nuova fiction Rai ispirata da Chi l’ha visto

La trama prende avvio dalla scomparsa di Biagio Conte, la cui vicenda fu seguita da Chi l’ha visto?. Fu proprio grazie al programma di Rai 3 che la famiglia scoprì la sua scelta di abbandonare il benessere per vivere accanto ai senzatetto. Da quel momento Biagio intraprese un pellegrinaggio verso Assisi, sulle orme di San Francesco, per poi tornare a Palermo e fondare la Missione di Speranza e Carità.

L’opera, nata nel 1993, è oggi una realtà solidale che accoglie centinaia di senzatetto e migranti. Dopo la morte di Fratel Biagio nel 2023, la missione continua grazie a Don Pino e ai volontari che ne condividono l’eredità spirituale. Papa Francesco, che lo visitò nel 2018, lo definì "un uomo che ha scelto di farsi povero per amore".

Alessio Vassallo: un ruolo di fede e umanità

Per Alessio Vassallo questo nuovo progetto rappresenta un ritorno alle origini e una prova d’attore intensa, capace di coniugare impegno civile e profondità emotiva. "Interpretare Fratel Biagio è un onore e una grande responsabilità", avrebbe dichiarato l’attore, palermitano come il protagonista, sottolineando quanto senta vicino questo ruolo per le sue radici e per il messaggio universale che trasmette. Dopo il successo nel ruolo di Salvo Montalbano, Vassallo si mette nei panni di un uomo che ha fatto della povertà una scelta di libertà, della fede una missione di vita e della solidarietà un atto quotidiano di amore verso il prossimo.

Girata tra i luoghi reali della missione e i vicoli del centro storico di Palermo, la fiction si annuncia come uno dei titoli più emozionanti della prossima stagione Rai. Sul cammino di Francesco non è solo il racconto di un uomo straordinario, ma anche un invito a riscoprire il valore della fede, della speranza e dell’amore verso gli altri, in un tempo in cui la solidarietà appare sempre più rara ma necessaria.

