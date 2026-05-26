Alessio Di Ponzio rivela il suo sogno: "Vorrei ballare per Elodie e Annalisa. Mi piacerebbe tornare ad Amici come professionista" Dal trionfo nella categoria ballo al sogno internazionale: Alessio Di Ponzio racconta il suo futuro dopo la scuola, tra Nuova Zelanda, grandi artisti e un possibile ritorno come professionista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo la fine della sua esperienza a Amici, Alessio Di Ponzio si ritrova in una fase di passaggio in cui il presente è già proiettato verso il futuro. La vittoria nella categoria ballo dell’edizione 25 ha segnato un punto fermo importante, ma il suo percorso non sembra affatto chiuso, anzi: tra nuove opportunità all’estero e progetti ambiziosi, il ballerino continua a costruire la propria strada, riflettendo sui suoi prossimi desideri. Scopriamoli insieme.

Alessio Di Ponzio: dal percorso ad Amici 25 fino alla vittoria

Il suo ritorno nella scuola non è stato semplice, soprattutto dopo l’infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare la precedente edizione. Nel corso del programma, Alessio ha trovato continuità e crescita, fino ad arrivare alla vittoria della categoria ballo di Amici 25, un traguardo che ha coronato mesi intensi di lavoro e determinazione. Determinante anche il rapporto con Emanuel Lo, figura che lui stesso ha definito centrale nel suo percorso: un sostegno costante che lo ha accompagnato dalla prima all’ultima fase del talent.

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Il sogno internazionale di Alessio e la Nuova Zelanda

Se l’esperienza televisiva si è chiusa con un successo, il futuro immediato porta Alessio lontano dall’Italia. Ad attenderlo c’è infatti lo stage con la The Royal Family Dance Crew in Nuova Zelanda, una possibilità che il ballerino ha definito un’opportunità rara e straordinaria. Non si tratta solo di formazione, ma anche di una vera e propria porta d’accesso al mondo internazionale della danza, con la possibilità finale di sostenere un’audizione per entrare nella crew. Parallelamente, il ballerino continua a sognare in grande: "Mi piacerebbe molto collaborare con Lady Gaga, Rosalia, Bad Bunny, Mahmood, Annalisa, Elodie. Per ora ti direi questi anche se sicuramente me ne sfuggirà qualcuno", ha spiegato intervista da Comingsoon.

Il futuro e il possibile ritorno ad Amici come professionista

Tra le domande più attese c’è quella su un eventuale ritorno nella scuola, questa volta come professionista. Alessio non si sbilancia, ma non chiude alcuna porta: "Adesso è un po’ presto per dirlo perché sono appena uscito dal talent, ma in futuro perché no? Ovviamente, mi piacerebbe un giorno tornare ad Amici in veste di professionista". Nel frattempo, anche il montepremi vinto è già stato destinato al suo obiettivo principale: la danza. Un investimento che conferma come il suo percorso non sia una parentesi televisiva, ma l’inizio di una carriera vera e propria, come specificato da lui stesso: "Investirò tutto nel mio sogno, ovvero la danza".

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