Alessia Marcuzzi volta le spalle a Carlo Conti e sceglie Fabio Fazio: cosa farà sul Nove La conduttrice potrebbe diventare una presenza fissa nel nuovo appuntamento del mercoledì sul Nove, proprio nella serata in cui Rai1 schiera Tale e Quale Show.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo aver condiviso l’esperienza televisiva con Carlo Conti, Alessia Marcuzzi potrebbe presto ritrovarsi dall’altra parte della sfida televisiva, seppure in una veste completamente diversa. L’ipotesi è quella di un suo ingresso più stabile nel Tavolo di Fabio Fazio, uno spazio che la conduttrice ha già frequentato negli ultimi mesi e che dalla prossima stagione sarà protagonista di una vera promozione, arrivando in prima serata ogni mercoledì sul Nove. La coincidenza non è passata inosservata, perché proprio quella sera Rai 1 proporrà Tale e Quale Show, nuovamente affidato alla conduzione di Carlo Conti.

Alessia Marcuzzi: un nuovo ruolo accanto a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

La possibile presenza di Marcuzzi nel nuovo appuntamento nasce dunque da un rapporto con il programma che esiste già. La conduttrice è stata infatti tra le presenze del Tavolo nella stagione appena conclusa, partecipando a diverse puntate insieme alla compagnia abituale del programma. Non si tratterebbe quindi di un ingresso completamente inatteso, ma dell’eventuale trasformazione di una collaborazione già sperimentata in una presenza maggiormente continuativa. Il suo stile, fatto di ironia, spontaneità e una certa capacità di stare al gioco anche quando la conversazione prende direzioni imprevedibili, si inserisce del resto bene nella formula del Tavolo.

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Il mercoledì e lo scontro tra Il Tavolo e Tale e Quale Show

La vera novità riguarda però la collocazione. Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente che in autunno Il Tavolo di Che Tempo Che Fa avrà una propria prima serata ogni mercoledì, affiancando l’appuntamento domenicale del programma. Fabio Fazio ha commentato la scelta definendola "Un esperimento interessante e gratificante per tutti noi", aggiungendo: "Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo Pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità". Ed è proprio qui che si crea l’incrocio con Carlo Conti. Il mercoledì è infatti anche la nuova collocazione di Tale e Quale Show, che dal 23 settembre tornerà su Rai1 con nove puntate e un cast già ufficializzato.

Una sfida indiretta tra due percorsi

L’eventuale scelta di Marcuzzi renderebbe quindi particolarmente curioso il confronto, dato il suo precedente ruolo nella giuria di Tale e Quale, anche se sarebbe improprio parlare di una vera contrapposizione. Da una parte ci sarebbe Conti, al timone dello storico show di Rai 1 , dall’altra Marcuzzi, eventualmente seduta al Tavolo di Fazio sul Nove. La conduttrice potrebbe dunque ritrovarsi nello stesso momento televisivo, ma con un programma differente e su un’altra rete. Per ora, tuttavia, il suo ruolo fisso nel Tavolo resta un’ipotesi e non una conferma ufficiale. Il dato certo è che il mercoledì autunnale proporrà un confronto inedito, con due formule molto diverse tra loro.

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