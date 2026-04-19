Alessia Marcuzzi al timone di uno show attesissimo: ha fatto già tremare vip e pubblico Lessia Marcuzzi guida ancora i VIP tra sospetti e tradimenti nella seconda stagione di The Traitors Italia, mentre Chiara Ferragni dice no al reality.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il reality che ha conquistato il pubblico italiano torna con una seconda stagione su Prime Video. Alessia Marcuzzi sarà di nuovo al timone, pronta a guidare i VIP tra inganni, sospetti e strategie nel suggestivo castello in Trentino Alto Adige. Le riprese inizieranno a giugno, e i fan potranno godersi nuove dinamiche e colpi di scena. Intanto, Chiara Ferragni ha detto no a The Traitors 2, rifiutando di "svendersi" al genere dei reality, mentre il format punta a espandersi anche su Rai2. La conduttrice tornerà al centro del gioco, osservando da vicino alleanze e tradimenti, e garantendo quella suspense che ha reso la prima stagione un successo.

Alessia Marcuzzi confermata e il cuore del gioco

La seconda stagione vede Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione. La sua presenza diretta e ironica è stata uno degli elementi chiave del successo della prima edizione, capace di rendere più intense le dinamiche tra concorrenti. I VIP saranno divisi in due gruppi: i Leali, che devono scoprire chi sono i Traditori, e i Traditori, il cui obiettivo è eliminare i Leali senza farsi smascherare.

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Ogni puntata è un mix di strategia, tensione e colpi di scena: i Traditori agiscono nell’ombra, mentre i Leali raccolgono indizi e votano per bandire i sospetti, con l’obiettivo di arrivare alla fine del gioco con il proprio gruppo vincente. In questa stagione, nuove prove e sfide imprevedibili promettono di rendere il gioco ancora più interessante, mettendo alla prova intuito, psicologia e capacità di bluff di ciascun VIP, mentre il pubblico potrà godere di suspense e colpi di scena sempre più intensi.

Chiara Ferragni dice no al reality

C’è stato chi ha pensato che portare Chiara Ferragni nel castello sarebbe stato un colpaccio per Prime Video. Invitata a partecipare alla seconda stagione, l’influencer ha rifiutato, confermando la sua scelta di non "svendersi" al genere dei reality. Nonostante abbia ritrovato visibilità dopo il caso Pandoro e stia puntando a rilanciare la propria immagine attraverso brand meno blasonati, Ferragni preferisce selezionare con cura ogni apparizione televisiva.

L’imprenditrice continua a mantenere un controllo rigoroso sulla propria carriera, valutando ogni progetto per il potenziale impatto sulla sua immagine pubblica. Questo rifiuto evidenzia come, anche di fronte a proposte molto prestigiose, la Ferragni sappia pesare strategicamente le scelte, soprattutto dopo il Pandoro Gate, preferendo opportunità coerenti con il proprio percorso professionale e con la sua nuova identità di influencer globale.

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