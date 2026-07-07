Alessia Marcuzzi, pioggia di critiche per il nuovo fidanzato, ma la conduttrice non ci sta: la risposta (geniale) stende tutti Un semplice commento sotto una foto si trasforma in una piccola polemica, ma la conduttrice sceglie un modo originale per replicare.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da qualche mese Alessia Marcuzzi vive una nuova storia d’amore accanto a Tiago Schietti, manager brasiliano con cui ha deciso di uscire allo scoperto anche sui social. Negli ultimi giorni la conduttrice ha condiviso su Instagram una serie di fotografie scattate durante una vacanza in Sudamerica, mostrando alcuni momenti particolarmente significativi del viaggio. Tra paesaggi mozzafiato, sorrisi e istantanee di vita quotidiana, in diversi scatti compare anche il compagno, confermando un rapporto che appare sempre più stabile e sereno. Ma questo non ha impedito ai follower di commentare in modo poco carino, scatenando l’animo più audace della Marcuzzi.

La critica aspra alla vita sentimentale di Alessia Marcuzzi

La pubblicazione delle immagini ha generato moltissime reazioni positive. Numerosi follower hanno espresso affetto nei confronti della coppia, augurando ai due di continuare il loro percorso insieme. Come spesso accade sui social, però, accanto ai messaggi di sostegno non sono mancati commenti più pungenti. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione della stessa Marcuzzi. Una utente ha infatti scritto: "Avanti un’altro", lasciando chiaramente intendere una critica alla vita sentimentale della conduttrice e suggerendo, in maniera polemica, che forse abbia avuto troppi compagni nel corso degli anni.

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La replica ‘geniale’ della conduttrice e la risposta della follower

La risposta della presentatrice non si è fatta attendere, ma invece di entrare nel merito dell’attacco personale ha scelto una strada diversa. Con una battuta secca e ironica ha evidenziato l’errore grammaticale presente nel commento: "Maschile", ha detto la conduttrice, facendo riferimento al fatto che "Un altro" non richieda l’apostrofo. Una replica che ha strappato sorrisi a molti utenti e che, soprattutto, ha evitato di trasformare il confronto in una discussione più accesa. La follower, tuttavia, non ha rinunciato a rilanciare e ha aggiunto: "Grazie prof. E comunque sempre avanti un altro". A quel punto Alessia Marcuzzi ha deciso di fermarsi. Nessuna ulteriore risposta o polemica prolungata.

Chi è Tiago Schietti, fidanzato della Marcuzzi

Classe 1986, Tiago Schietti è una figura affermata nel mondo degli affari brasiliano. Attualmente ricopre il ruolo di direttore esecutivo in una società specializzata nella gestione degli investimenti, con particolare attenzione al settore immobiliare e al credito aziendale. Parallelamente coltiva da anni la passione per il jiu-jitsu, disciplina che pratica a livello agonistico. La sua relazione con Alessia Marcuzzi è nata lontano dai riflettori e si è consolidata nel tempo. Proprio gli ultimi scatti condivisi dalla conduttrice sembrano raccontare una storia vissuta con naturalezza e serenità, nonostante qualche critica isolata comparsa sui social. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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