Alessia Marcuzzi non si ferma più: nuovo show "on the road" dopo "Boomerissima" Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, i vertici di Viale Mazzini avrebbero affidato alla conduttrice un varietà “itinerante. Debutterà la prossima primavera.

La Rai si tiene stretta Alessia Marcuzzi. Dopo il grandissimo successo del suo "Boomerissima" su Rai2, che tornerà in onda questo autunno, i vertici di Viale Mazzini sembrano intenzionati a regalare una nuova opportunità alla conduttrice ex Mediaset. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, pare che la Rai abbia intenzione di affidare un nuovo show alla Marcuzzi a partire dalla prossima primavera. Vediamo tutti i dettagli di seguito.

Alessia Marcuzzi, nuovo show dopo Boomerissima

Il buon lavoro paga sempre. Lo sa bene Alessia Marcuzzi, che la scorsa stagione ha impressionato i vertici Rai con gli ottimi risultati del suo "Boomerissima", e ora ha ricevuto in "regalo" la conduzione di una nuova trasmissione, sempre su Rai 2, che dovrebbe partire nella primavera del 2024.

Anche la Rai, come Mediaset, sta rivoluzionando il suo palinsesto nel tentativo di avvicinarsi di più al pubblico delle nuove generazioni. Lo ha fatto "arruolando" Alessandro Cattelan, a cui ha affidato un "Late Show" giovane e irriverente, in pieno stile americano; lo ha fatto puntando sulla Fagnani e sul suo "Belve", un talk di interviste dissacranti e senza filtri; lo ha fatto dando spazio e visibilità a Stefano De Martino, uno dei volti di punta della seconda rete; e lo ha fatto anche e soprattutto con il lancio di nuovissimi esperimenti tv, come "Boomerissima". E ora, sulla scia di questi successi, pare che Viale Mazzini abbia intenzione di continuare a innovare e osare per rilanciare le sorti della seconda rete.

Secondo recenti indiscrezioni lanciate da TvBlog, infatti, i vertici Rai starebbero lavorando a un nuovo varietà da affidare alla conduzione di Alessia Marcuzzi. Dovrebbe essere una sorta di show itinerante, girato tutto al di fuori degli studi tv, che andrà in onda sempre in prima serata e sempre su Rai2. Il titolo del programma non è ancora noto: si sa solo che è prodotto da Freemantle e che inizierà la prossima primavera.

E in attesa dell’inizio di questa nuova avventura, la Marcuzzi tornerà quest’autunno, su Rai2, con la nuova stagione di "Boomerissima". Provando a replicare il clamoroso successo dello scorso anno, quando il suo format di "scontro" generazionale è stato uno dei programmi più "caldi" del panorama televisivo.

