Alessia Marcuzzi: chi è il nuovo fidanzato Tiago Schietti, l’imprenditore brasiliano che le ha rubato il cuore La conduttrice è stata paparazzata durante un weekend romantico nella laguna Veneziana con un uomo conosciuti in vacanza qualche mese fa: scopriamo di più.

Sono passati circa quattro anni dalla separazione tra Alessia Marcuzzi e il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, e da quel momento alla bella conduttrice sono stati affibbiati diversi flirt con colleghi, poi puntualmente smentiti. Ad oggi, però, la frizzante Alessia sembrerebbe aver effettivamente trovato un nuovo amore, un ragazzo italo-brasiliano con il quale sarebbe stata paparazzata a Venezia proprio in occasione di un weekend romantico tra le calli della laguna: scopriamo tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi, weekend romantico a Venezia con il nuovo amore

Come rivelato dal noto settimanale Chi, la conduttrice Alessia Marcuzzi sarebbe stata paparazza a Venezia durante un weekend romantico con quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Si tratta dell’imprenditore italo-brasiliano Tiago Schietti che, secondo i rumors, Alessia avrebbe conosciuto qualche mese fa durante una vacanza in Brasile con l’amica Michela Quattrociocche. "In Sudamerica avrebbe conosciuto Tiago e questa sarebbe la prima volta che si vedono da soli in Italia", riporta infatti il magazine.

La stessa Alessia Marcuzzi ha postato sui social diverse foto del suo viaggio a Venezia, nelle quali tuttavia non compare mai l’imprenditore. Diverse sarebbero invece le immagini dei paparazzi di Chi, che avrebbero immortalato la conduttrice e Tiago Schietti in atteggiamenti affettuosi, intenti a passeggiare mano nella mano per Venezia, scambiandosi ogni tanto anche qualche bacio. La nuova coppia avrebbe infatti passato una splendida giornata in giro per la laguna, godendosi un buon pranzo in un noto locale. Tra abbracci, baci, carezze, mani intrecciate e dolci sorrisi sembra ormai ovvio, nonostante non vi sia ancora stata alcuna conferma ufficiale, che i due si stiano frequentando e che tra loro stia nascendo qualcosa in più di una semplice amicizia.

Tiago Schietti, chi è il nuovo amore di Alessia Marcuzzi

Tiago Schietti, l’uomo che dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe essere riuscito a conquistare il cuore della bella Alessia Marcuzzi, è classe 1986, ha origini italiane e in Brasile è particolarmente conosciuto per essersi sposato in passato con l’ereditiera ed ex campionessa di equitazione Kika Laffranchi. La coppia avrebbe anche avuto un figlio di nome Giuseppe.

Di Tiago si sa che ad oggi lavora come Direttore Esecutivo presso la nota società di investimenti Supernova Capital Gestão de Recursos, specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato. Da quanto riportato dal settimanale Chi, Tiago sarebbe anche un esperto lottatore di jiu-jitsu. Al momento non emergono ulteriori informazioni né su di lui né sull’attuale frequentazione con Alessia Marcuzzi, ma se questa dovesse rivelarsi una vera e propria relazione sicuramente molto presto ne sapremo di più.

