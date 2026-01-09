Alessia Marcuzzi, il futuro in Rai passa da The Traitors. L’ipotesi (clamorosa) che 'stuzzica' i vertici Sarebbe in corso una trattativa per portare il reality di Prime Video sul secondo canale. E non si esclude un'altra stagione prodotta direttamente da Viale Mazzini.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Alessia Marcuzzi potrebbe presto tornare da protagonista, su Rai 2, con uno dei reality più chiacchierati dell’ultima stagione streaming. The Traitors Italia, seguitissimo su Prime Video negli scorsi mesi, sembra infatti destinato a sbarcare sul secondo canale prossimamente. E oltre a riproporre la prima stagione in chiaro, Viale Mazzini potrebbe aggiudicarsi anche l’intera produzione di un ipotetico secondo capitolo del reality. Con alla guida sempre Alessia, ovviamente. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Alessia Marcuzzi, l’ipotesi The Traitors stuzzica i vertici Rai

Stasera Alessia Marcuzzi tornerà su Rai 1, per riprendersi il ruolo di giurata nello show Tali e Quali. Ma i suoi impegni con Viale Mazzini, in questo 2026, potrebbero non fermarsi qui. Perché in base a quanto anticipato da AffariItaliani.it, la conduttrice potrebbe sbarcare sulla rete cadetta con un programma che l’aveva già vista protagonista su Prime Video. Si tratta di The Traitors Italia, reality apprezzatissimo nell’ultima stagione e ora proposto (si vocifera) da Fremantle a Rai 2. "Per ora", rivela l’indiscrezione, "si tratta di trasmettere le 6 puntate già diffuse da Prime Video…Si pensa di proporre al pubblico generalista la messa in onda di The Traitors Italia in tre serate, con due puntate a sera".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Così la Marcuzzi tornerebbe in onda, stavolta in chiaro, senza doversi impegnare in ulteriori riprese. L’ipotesi sarebbe quella di collocare il programma durante il prossimo periodo primaverile, anche se non sono chiare le date esatte o altri particolari, dato che la trattativa risulta ancora in corso.

La seconda stagione di The Traitors e il ruolo di Marcuzzi

Nel caso l’esperimento dovesse funzionare, non si esclude poi uno step ulteriore. Cioè affidare alla Rai la produzione vera e propria della seconda (ipotetica) stagione di The Traitors. "Naturalmente poi nella prossima stagione la seconda rete della Rai potrebbe produrre una seconda edizione di The Traitors", si legge infatti nell’indiscrezione lanciata da AffariItaliani.it.

Si ipotizza anche un altro scenario, se mai l’accordo sulla seconda stagione dovesse andare in porto. La Rai potrebbe infatti chiedere ad Alessia Marcuzzi di portare gli episodi da sei a dieci, per ragioni televisive e di palinsesto, allungando quindi il racconto e fidelizzando il pubblico su un arco più ampio di settimane. Questo comporterebbe ovviamente un adattamento del format e una produzione più impegnativa, ma permetterebbe alla rete di costruire un vero ‘evento seriale’ in prime time. Tutto dipenderà, ovviamente, da come si concluderanno le interlocuzioni in corso tra Fremantle e Viale Mazzini.

Potrebbe interessarti anche