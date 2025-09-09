Su Mediaset Infinity la fiction che rese famosa Alessia Marcuzzi Per 3 stagioni la bionda conduttrice ha vestito la divisa dell'Arma nella fiction Rai: chi era il suo personaggio e dove rivedere la serie oggi e in streaming

Carabinieri, andato in onda sulle reti Mediaset tra il 2002 e il 2008, voleva essere una sorta di risposta di Fininvest allo strapotere sullo share di Don Matteo, proposto sulla rete ammiraglia di Rai e da cui mutuava il tono leggero e quasi da commedia, concentrandosi anche sui risvolti amorosi tra personaggi. Ambientato per sei stagioni nel comune umbro di Città della Pieve e nell’ultima in quello toscano di Montepulciano, racconta le vicende di una caserma di Carabinieri. Caratteristica della serie era quella di alternare i propri personaggi con una certa frequenza, portando in scena attori che hanno saputo conquistare il pubblico. Tra questi c’era Alessia Marcuzzi, protagonista delle stagioni dalla 3 alla 5.

Chi era Alessia Marcuzzi nella fiction Carabinieri?

Alessia Marcuzzi in Carabinieri veste i panni di Andrea Sepi, Maresciallo arrivato a Città della Pieve come vicecomandante della caserma. Ha una relazione passata con un poliziotto, poi intreccia una liaison con il Maresciallo Andrea Ferri, interpretato da Ettore Bassi. Ferri, al termine della terza stagione, accetta un incarico presso i ROS di Roma, lasciando il cast della serie. Col cuore spezzato, Sepi diventa il comandante della stazione, affiancata prima da Luigi Testa nella quarta stagione e poi da Antonio Mura, Bruno Morri e Barbara Fulci. Nella quinta ritroverà l’amore tra le braccia del focoso pubblico ministero di Perugia Carlo Cesari (il cui volto è quello di Giorgio Borghetti).

Sepi nella stagione cinque gli fa da scudo venendo ferita della sua ex fidanzata Letizia. I due, al termine della stagione, escono di scena trasferendosi a Torino. Sepi lascia il posto di comandante a Morri e accetta di sposare Cesari.

Dove vedere in streaming gli episodi di Carabinieri?

Se siete interessati alle vicende della caserma di Città della Pieve, e poi di quella di Montepulciano, trovate ogni episodio delle 7 stagioni della fiction Carabinieri in streaming gratuito sul catalogo di Mediaset Infinity.

