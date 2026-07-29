Alessia Macari commuove: "Costretta a partorire da sola, un dolore che mi porterò sempre. Ho sofferto di depressione post partum"
La showgirl racconta il momento più difficile dopo la nascita di Nevaeh: il parto durante il Covid, la depressione post partum e il ritorno ai sogni tv.
Per il pubblico Alessia Macari è ancora oggi la storica "Ciociara" di Avanti un altro!, la vincitrice del Grande Fratello Vip e uno dei volti più amati della televisione italiana. Dietro il sorriso e l’energia che l’hanno sempre contraddistinta, però, si nasconde anche un periodo molto difficile della sua vita: quello legato alla nascita della figlia Nevaeh, avuta nel gennaio 2022 dal marito Oliver Kragl. A distanza di anni, la showgirl ha deciso di raccontare a Novella 2000 quei momenti, dal parto vissuto in piena emergenza Covid alla depressione post partum, spiegando come quell’esperienza l’abbia profondamente cambiata. Oggi Alessia è una donna più consapevole e si dice pronta a tornare sul piccolo schermo.
Alessia Macari racconta il parto durante il Covid: "Mi sono sentita sola"
La nascita di Nevaeh avrebbe dovuto essere un momento di pura felicità, ma per Alessia Macari si è trasformata in un ricordo complesso e doloroso. Poco prima del parto, infatti, lei e il marito Oliver Kragl scoprirono di essere positivi al Covid, una situazione che la costrinse ad affrontare quel momento senza il sostegno del compagno. "È stato un incubo. Non tanto per il parto in sé, ma per tutto quello che è successo intorno", ha raccontato la showgirl, ricordando la paura e il senso di isolamento vissuti in quei giorni.
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Alessia ha spiegato di aver avuto la sensazione di non essere stata accolta con la sensibilità che si sarebbe aspettata: "Mi sono sentita sola. Mi aspettavo umanità e invece ho trovato molta freddezza". Il momento più difficile, però, è arrivato dopo la nascita della bambina, quando Nevaeh è stata separata dalla mamma per alcuni giorni a causa delle procedure legate alla pandemia. "Mi hanno portato via Nevaeh per tre giorni. Sono stati i giorni più lunghi della mia vita", ha confidato. Un dolore che, ancora oggi, considera una ferita impossibile da cancellare: "Mi è stato tolto qualcosa che non potrò mai recuperare".
La depressione post partum e la voglia di tornare protagonista in tv
Dopo la nascita della figlia, Alessia Macari ha dovuto affrontare anche un’altra battaglia personale: la depressione post partum. Un tema che la showgirl ha scelto di raccontare apertamente per dare voce a tante donne che vivono la stessa difficoltà. "All’inizio facevo fatica perfino a stare con lei", ha ammesso, spiegando quanto sia stato importante affrontare quel periodo e ritrovare gradualmente il proprio equilibrio. Secondo Alessia, infatti, se ne parla ancora troppo poco e sarebbe necessario aumentare la consapevolezza su un’esperienza che può colpire molte neomamme.
La maternità, però, le ha regalato anche una nuova forza. "Mi ha resa più forte e più consapevole", ha raccontato, spiegando che diventare mamma le ha cambiato completamente prospettiva. Oggi considera Nevaeh un vero miracolo anche perché, dopo la gravidanza, ha scoperto di avere un utero non conforme che potrebbe rendere difficile una seconda maternità. Nonostante le difficoltà, Alessia non ha mai abbandonato i suoi sogni. Dopo essersi dedicata alla famiglia nei primi anni di vita della figlia, ora sente di essere pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo. "Mi sento pronta a tornare", ha dichiarato, spiegando di avere ancora tanta voglia di mettersi alla prova. La showgirl guarda con affetto al passato, soprattutto al Grande Fratello Vip, programma che "le ha cambiato la vita", e non esclude un possibile ritorno nella Casa.
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