Gf Vip, Alessandro Varsi torna a parlare dell'ex Carlotta Cocina: "Persona tremenda". La reazione di lei (durissima) Alessandro Varsi è entrato nella Casa del Gf Vip e al suo ingresso ha già parlato della passata storia d'amore con Carlotta Cocina

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Alessandro Varsi è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotto anche stavolta di Ilary Blasi. Si tratta di un ex protagonista del reality show Too Hot to Handle Italia, originario di Roma e 24enne. Il giovane è entrato nella Casa più spiata d’Italia in anticipo, per via dell’Hopen House e, in occasione del suo ingresso, ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Proprio durante il reality che lo ha reso famoso in tv, Alessandro ha conosciuto Carlotta Cocina, con cui c’è stata una storia d’amore della durata di un anno. I due sono sempre stati molto riservati, preferendo sin da subito una debita distanza dalle telecamere. Alla fine si sono lasciati e hanno scelto entrambi di prendere due strade differenti.

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Alessandro Varsi parla di nuovo dell’ex fidanzata Carlotta

Proprio in occasione dell’Open House organizzato dal team del Grande Fratello Vip, Varsi ha parlato della sua famiglia ma anche del suo vissuto sentimentale, svelando qualche retroscena sul suo precedente rapporto con Carlotta Cocina. L’ha definita "una persona tremenda", rendendo noto che tra di loro c’è stata solo una frequentazione.

Il concorrente del reality di Canale 5 ha quindi ridimensionato la natura del loro legame, dato che si era sempre parlata di una vera e propria storia d’amore tra i due.

La risposta di lei dopo la fine della loro storia d’amore

Le parole dette da Alessandro Varsi nella Casa del Grande Fratello Vip sono subito arrivate alla stessa Carlotta, che non ha perso tempo e ha commentato le dichiarazioni del suo ex. "In quattro ore che è entrato nella casa del Grande Fratello e ha già parlato di me due volte… e menomale che ha detto che non era innamorato", ha infatti detto lei.

C’è da dire che i due hanno avuto un rapporto un po’ altalenante. Dopo che Carlotta e Alessandro hanno scelto di frequentarsi, la loro storia è proseguita nel migliore dei modi, ma alla fine lui ha voluto restare in silenzio e lei esporsi pubblicamente. La ragazza ha infatti specificato più volte che lui si è improvvisamente trasformato da "calamita" a "calamità", ed è per questo motivo che non sarebbe mai piaciuto alla famiglia di lei.

In seguito ci sono state alcune voci su alcuni ipotetici comportamenti messi in atto da Alessandro Varsi. Azioni che avrebbero fatto allontanare Carlotta. I due si sono quindi lasciati definitivamente, anche se il vero motivo non è mai stato spiegato del tutto.

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