Alessandro Tiberti: addio allo storico volto di Rai Sport. Il ricordo commosso dei colleghi: "Amore per il lavoro e forza d'animo" Se ne va a soli 61 anni, dopo una lunga malattia, una delle colonne di Rai Sport: chi era Alessandro Tiberti nelle parole dei colleghi

Lutto in Rai. Si è spento, a soli 61 anni il giornalista, firma e volto storico di Rai Sport, Alessandro Tiberti.

L’annuncio viene dato proprio dall’azienda di servizio pubblico, con una nota che mette in evidenza la "profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano". E prosegue: "Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento".

Alessandro Tiberti, chi era il giornalista di Rai Sport: le parole dei colleghi

Alessandro Tiberti lavorava per la testata giornalistica della Rai da oltre 30 anni e ne era considerato una colonna portante. I colleghi lo descrivono come un professionista eclettico, capace di occuparsi con competenza e passione di molte discipline diverse comprese quelle considerate, a torto, "minori".

Un giornalista capace di raccontare tante cose diverse, con la stessa efficacia, grazie, come scrivono i suoi colleghi di Rai Sport in una nota alla "profonda cultura, conoscenza e preparazione certosina". E aggiungono: " L’amore del suo lavoro e la sua forza d’animo, espressa anche nella lunga battaglia contro la malattia, ne facevano un professionista serio e disponibile con tutti, un amico prima che un collega che mancherà a tutti noi".

Assunto in Rai nei primi anni Duemila, Alessandro Tiberti ha ricoperto molti ruoli: caposervizio, conduttore, telecronista di basket e baseball, inviato. Nato professionalmente nel mondo dell’informazione sportiva, era giornalista professionista dal 1993 e aveva mosso i primi passi nelle radio romane con trasmissioni dedicate al basket, prima di lavorare per Teleroma 56, Videomusic e Persona tv e poi approdare a Rai Sport.

Tra le ultime importanti notizie che aveva dato in video, la partenza della fiaccola olimpica dal Quirinale verso, per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma nella sua lunga carriera aveva coperto diverse edizioni dei Giochi Olimpici e raccontato ai telespettatori tantissimi, emozionanti momenti, della storia dello sport azzurro. E il suo racconto era servito a moltiplicare quell’emozione e a renderla memorabile, oltre che a spiegarla.

Il giornalista sportivo Rai, spentosi a Roma nella giornata di lunedì 5 dicembre 2026, aveva soltanto 61 anni e, a portarselo via è stata una malattia, con la quale Alessandro Tiberti aveva intrapreso una lunga battaglia già da tempo, conclusasi, purtroppo nel peggiore dei modi. Il giornalista lascia due figli, Lavinia e Gabriele.

