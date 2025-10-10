Uomini e Donne, "morto noto cavaliere": l'indiscrezione choc fa piangere il web (inutilmente) Nelle ultime ore sono circolate voci allarmanti sulla morte di Alessandro Rausa, protagonista del Trono Over. Ma a chiarire la faccenda ci ha pensato un amico dell'ex sarto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ancora una volta il web ci è ricascato. Nelle ultime ore sono circolate voci allarmanti sulla presunta morte di Alessandro Rausa, lo storico protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. E la baraonda social non si è fatta attendere, tanto che Marco Antonio, collega di parterre e ottimo amico di Alessandro, è dovuto intervenire in prima persona per mettere a tacere le chiacchiere. Ecco cos’è successo e come sta realmente il protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: l’indiscrezione choc sulla (presunta) morte di Alessandro Rausa

A scatenare le voci social è stata la recente assenza di Alessandro Rausa dallo studio di Canale 5. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, dopo aver trovato l’amore tra le braccia di Maria Teresa Paniccia è stato meno presente in tv di quanto sperassero i fan. Cosa che pare aver allarmato diversi affezionati del programma, dando il via a un tam-tam impazzito e a supposizioni assurde sulla salute del protagonista del Trono Over.

Così si è pensato che Rausa fosse venuto a mancare, e in poche ore le solite fake news hanno inondato il web. Per fortuna, però, ci ha pensato l’amico ed ex collega di Alessandro, Marco Antonio, a chiarire una volta per tutte la questione. Lo ha fatto condividendo un simpatico reel su Instagram, dove Rausa appare sorridente e brinda alla faccia di chi lo voleva passato a miglior vita. "Mi sono arrivati tanti messaggi che mi chiedevano di Alessandro", ha dichiarato Marco Antonio nel video, "messaggi purtroppo negativi io sono qui per dirvi che Alessandro ce l’abbiamo ancora qua".

Chi è Alessandro Rausa

Classe 1930, nato a Poggiardo (Lecce), Alessandro Rausa oggi ha 95 anni ed è diventato una vera star di Uomini e Donne, amato dal pubblico giovane e meno giovane per lo stile, la gentilezza e la saggezza d’altri tempi. Ex sarto, per anni ha vissuto a Milano dove ha gestito una sartoria frequentata da clienti di ogni età — con una predilezione per l’abito maschile, come dimostra la sua impeccabile eleganza nelle puntate del programma Mediaset. Persino Maria De Filippi ne ha spesso lodato la raffinatezza e il portamento.

Pur essendo in pensione da 25 anni, Rausa non ha mai nascosto la nostalgia per quel lavoro da artigiano. Sul fronte privato, ha vissuto due lunghe storie d’amore che sono diventate matrimoni, entrambi terminati purtroppo con la vedovanza. È padre di una figlia, della quale parla raramente, e si è sempre detto convinto che anche alla sua età si possa ancora cercare e trovare una compagnia con cui condividere il presente. Nel parterre di Uomini e Donne ha regalato momenti di leggerezza, ironia e buonumore. E rimarrà il cavaliere gentiluomo che tutti vorrebbero avere come ‘nonno ideale’.

