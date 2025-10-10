Uomini e Donne, "morto noto cavaliere": l'indiscrezione choc fa piangere il web (inutilmente)
Nelle ultime ore sono circolate voci allarmanti sulla morte di Alessandro Rausa, protagonista del Trono Over. Ma a chiarire la faccenda ci ha pensato un amico dell'ex sarto.
Ancora una volta il web ci è ricascato. Nelle ultime ore sono circolate voci allarmanti sulla presunta morte di Alessandro Rausa, lo storico protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. E la baraonda social non si è fatta attendere, tanto che Marco Antonio, collega di parterre e ottimo amico di Alessandro, è dovuto intervenire in prima persona per mettere a tacere le chiacchiere. Ecco cos’è successo e come sta realmente il protagonista del dating show di Maria De Filippi.
Uomini e Donne: l’indiscrezione choc sulla (presunta) morte di Alessandro Rausa
A scatenare le voci social è stata la recente assenza di Alessandro Rausa dallo studio di Canale 5. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, dopo aver trovato l’amore tra le braccia di Maria Teresa Paniccia è stato meno presente in tv di quanto sperassero i fan. Cosa che pare aver allarmato diversi affezionati del programma, dando il via a un tam-tam impazzito e a supposizioni assurde sulla salute del protagonista del Trono Over.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Così si è pensato che Rausa fosse venuto a mancare, e in poche ore le solite fake news hanno inondato il web. Per fortuna, però, ci ha pensato l’amico ed ex collega di Alessandro, Marco Antonio, a chiarire una volta per tutte la questione. Lo ha fatto condividendo un simpatico reel su Instagram, dove Rausa appare sorridente e brinda alla faccia di chi lo voleva passato a miglior vita. "Mi sono arrivati tanti messaggi che mi chiedevano di Alessandro", ha dichiarato Marco Antonio nel video, "messaggi purtroppo negativi io sono qui per dirvi che Alessandro ce l’abbiamo ancora qua".
Chi è Alessandro Rausa
Classe 1930, nato a Poggiardo (Lecce), Alessandro Rausa oggi ha 95 anni ed è diventato una vera star di Uomini e Donne, amato dal pubblico giovane e meno giovane per lo stile, la gentilezza e la saggezza d’altri tempi. Ex sarto, per anni ha vissuto a Milano dove ha gestito una sartoria frequentata da clienti di ogni età — con una predilezione per l’abito maschile, come dimostra la sua impeccabile eleganza nelle puntate del programma Mediaset. Persino Maria De Filippi ne ha spesso lodato la raffinatezza e il portamento.
Pur essendo in pensione da 25 anni, Rausa non ha mai nascosto la nostalgia per quel lavoro da artigiano. Sul fronte privato, ha vissuto due lunghe storie d’amore che sono diventate matrimoni, entrambi terminati purtroppo con la vedovanza. È padre di una figlia, della quale parla raramente, e si è sempre detto convinto che anche alla sua età si possa ancora cercare e trovare una compagnia con cui condividere il presente. Nel parterre di Uomini e Donne ha regalato momenti di leggerezza, ironia e buonumore. E rimarrà il cavaliere gentiluomo che tutti vorrebbero avere come ‘nonno ideale’.
Guida TV
-
15 Ottobre 2025
Il sarto di PanamaLa7 Cinema
Potrebbe interessarti anche
Uomini e Donne parte col botto, al via le registrazioni e colpo di scena: l’ex tronista è già nella bufera
Iniziate le riprese delle prime puntate della nuova edizione dating show di Maria De...
Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama
Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se l...
Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata
Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizion...
Uomini e Donne, due tronisti ufficiali, uno cacciato e prime dinamiche choc
Il dating show di Maria De Filippi riapre le sue porte lunedì 22 settembre 2025 alle...
Uomini e Donne, Gemma crolla: le scuse a Mario e il gesto storico con Tina Cipollari. Cos'è successo
Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo...
Uomini e Donne choc, Maria De Filippi ‘caccia’ Rosario Guglielmi: “Sbigottita”, perché ha scaricato il nuovo tronista
Colpo di scena nel dating show di Canale 5: Lucia Ilardo ha fatto alcune inedite riv...
Sara Gaudenzi, chi è la nuova tronista 'ripescata' di Uomini e Donne: lo ‘schiaffo’ a Flavio Ubirti e la scelta storica di Maria De Filippi
Le ultime anticipazioni sul dating show hanno rivelato l’identità della nuova tronis...
Uomini e Donne, Mario Adinolfi affonda Tina Cipollari: "Trash inarrivabile"
Il giornalista risponde a modo suo alla regina degli opinionisti del dating show di ...