Alessandro Preziosi nasconde verità su Netflix: la serie Tv che svela il lato oscuro del padre perfetto Su Netflix arriva una serie con Alessandro Preziosi e Valeria Golino: bugie, tradimenti e verità nascoste fanno crollare il quadro di famiglia perfetta.

Su Netflix è disponibile una serie molto bella e interessante, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Diretta da Edoardo De Angelis e con protagonisti Alessandro Preziosi e Valeria Golino, la miniserie, costituita da sei episodi, si distingue per la sua abilità nel trattare dinamiche familiari reali e complesse che, sicuramente, indurranno molti telespettatori a riflettere sulle proprie situazioni. Di seguito, tutti i dettagli e le cose da sapere.

La Vita Bugiarda degli Adulti, la serie che volge uno sguardo delicato all’adolescenza

La Vita Bugiarda degli Adulti porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Elena Ferrante, sotto la regia di Edoardo De Angelis. La storia è ambientata nella Napoli degli anni ’90 e segue Giovanna, una ragazza di tredici anni che cresce in una famiglia borghese ma, ben presto, scopre che nulla è come sembra. Tutto cambia quando suo padre Andrea (interpretato da Alessandro Preziosi), tra un litigio e l’altro, la paragona alla zia Vittoria, una donna misteriosa e all’apparenza scomoda per la famiglia. Questo confronto fa scattare in Giovanna una serie di domande sulla propria identità, sull’amore e sulla verità. Spinta dalla curiosità, esplora mondi a lei sconosciuti: la vita della zia, le contraddizioni della sua famiglia e la realtà della periferia napoletana.

La serie racconta l’adolescenza come un viaggio di scoperta, fatto di dubbi, disillusioni e confronti con le ipocrisie degli adulti, ma anche con quelle che abitano dentro di noi. Grazie al rapporto con la zia, Giovanna impara che la verità non è mai semplice e che ognuno è il frutto di tante esperienze diverse. Inoltre, questa serie lancia un messaggio molto profondo: accettare le proprie radici, le proprie origini, la propria storia, con tutte le sue luci e ombre.

Qualche curiosità sulla serie con Alessandro Preziosi e dove vederla in streaming

Sapete benissimo che non concludiamo un articolo di questo tipo senza svelarvi tutte le curiosità che riguardano il film o la serie in questione (in questo caso si tratta della miniserie La Vita Bugiarda degli Adulti). Le riprese si sono svolte principalmente a Napoli, città che con le sue contraddizioni e bellezze riflette le dinamiche sociali e familiari della serie, ispirata al romanzo di Elena Ferrante. Tra le location principali c’è Posillipo, con le sue ville e la vista sul golfo, dove si inserisce Costanza, madre di Ida e Angela, simbolo dell’aristocrazia borghese. Qui si evidenzia il contrasto tra ricchezza materiale e povertà emotiva. In opposizione, il Rione Luzzatti e le vie vicine nella zona industriale mostrano la periferia urbana, con edifici fatiscenti e strade trafficate, scenario delle scoperte di Giovanna, che esplora una realtà diversa dalla sua famiglia borghese.

Via San Giacomo dei Capri, con il ponte incompleto, diventa metafora di promesse non mantenute, mentre le Rampe di Sant’Antonio offrono uno sfondo suggestivo per le scene più intime, e accompagnano il percorso di crescita di Giovanna. La serie è in streaming sulla piattaforma Netflix.

