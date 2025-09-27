Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Alessandro Preziosi nasconde verità su Netflix: la serie Tv che svela il lato oscuro del padre perfetto

Su Netflix arriva una serie con Alessandro Preziosi e Valeria Golino: bugie, tradimenti e verità nascoste fanno crollare il quadro di famiglia perfetta.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Su Netflix è disponibile una serie molto bella e interessante, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Diretta da Edoardo De Angelis e con protagonisti Alessandro Preziosi e Valeria Golino, la miniserie, costituita da sei episodi, si distingue per la sua abilità nel trattare dinamiche familiari reali e complesse che, sicuramente, indurranno molti telespettatori a riflettere sulle proprie situazioni. Di seguito, tutti i dettagli e le cose da sapere.

La Vita Bugiarda degli Adulti, la serie che volge uno sguardo delicato all’adolescenza

La Vita Bugiarda degli Adulti porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Elena Ferrante, sotto la regia di Edoardo De Angelis. La storia è ambientata nella Napoli degli anni ’90 e segue Giovanna, una ragazza di tredici anni che cresce in una famiglia borghese ma, ben presto, scopre che nulla è come sembra. Tutto cambia quando suo padre Andrea (interpretato da Alessandro Preziosi), tra un litigio e l’altro, la paragona alla zia Vittoria, una donna misteriosa e all’apparenza scomoda per la famiglia. Questo confronto fa scattare in Giovanna una serie di domande sulla propria identità, sull’amore e sulla verità. Spinta dalla curiosità, esplora mondi a lei sconosciuti: la vita della zia, le contraddizioni della sua famiglia e la realtà della periferia napoletana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La serie racconta l’adolescenza come un viaggio di scoperta, fatto di dubbi, disillusioni e confronti con le ipocrisie degli adulti, ma anche con quelle che abitano dentro di noi. Grazie al rapporto con la zia, Giovanna impara che la verità non è mai semplice e che ognuno è il frutto di tante esperienze diverse. Inoltre, questa serie lancia un messaggio molto profondo: accettare le proprie radici, le proprie origini, la propria storia, con tutte le sue luci e ombre.

Qualche curiosità sulla serie con Alessandro Preziosi e dove vederla in streaming

Sapete benissimo che non concludiamo un articolo di questo tipo senza svelarvi tutte le curiosità che riguardano il film o la serie in questione (in questo caso si tratta della miniserie La Vita Bugiarda degli Adulti). Le riprese si sono svolte principalmente a Napoli, città che con le sue contraddizioni e bellezze riflette le dinamiche sociali e familiari della serie, ispirata al romanzo di Elena Ferrante. Tra le location principali c’è Posillipo, con le sue ville e la vista sul golfo, dove si inserisce Costanza, madre di Ida e Angela, simbolo dell’aristocrazia borghese. Qui si evidenzia il contrasto tra ricchezza materiale e povertà emotiva. In opposizione, il Rione Luzzatti e le vie vicine nella zona industriale mostrano la periferia urbana, con edifici fatiscenti e strade trafficate, scenario delle scoperte di Giovanna, che esplora una realtà diversa dalla sua famiglia borghese.

Via San Giacomo dei Capri, con il ponte incompleto, diventa metafora di promesse non mantenute, mentre le Rampe di Sant’Antonio offrono uno sfondo suggestivo per le scene più intime, e accompagnano il percorso di crescita di Giovanna. La serie è in streaming sulla piattaforma Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Mio Fratello, Mia Sorella, il film con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi è su Netflix

Alessandro Preziosi travolto da segreti e amore: questo film su Netflix vi spezzerà il cuore

Tra drammi familiari e passioni nascoste, Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi con...
La Dea Fortuna, Stefano Accorsi protagonista del film in streaming su Netflix

Stefano Accorsi sfida il cuore degli spettatori: su Netflix un dramma intenso e travolgente

Su Netflix arriva una storia intensa: Stefano Accorsi ed Edoardo Leo interpretano un...
Benedetta Porcaroli in streaming su Netflix con La scuola cattolica

Su Netflix c'è un film con Benedetta Porcaroli che vi farà gelare il sangue (ed è una storia vera): una violenza brutale

La pellicola è un esperimento cinematografico riuscito solo in parte, in cui però la...
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta, chi è l’attore di nobile discendenza: la famiglia, la fidanzata (famosa) e la carriera

Da L’Amica Geniale a Lidia Poët, l’attore napoletano ha vinto anche un David ed è ni...
Tutto Chiede Salvezza, la serie con Drusilla Foer è in streaming su Netflix

Drusilla Foer sfida la malattia con coraggio: su Netflix una serie che va oltre i sentimenti

Drusilla Foer stupisce su Netflix con una performance intensa, originale e 'diversa'...
Sara - La Donna Nell'Ombra, la serie con Claudia Gerini è in streaming su Netflix

Una madre pronta a tutto per scoprire la verità: Claudia Gerini è superlativa in questa serie tv Netflix

Claudia Gerini torna con una serie tv mozzafiato targata Netflix: misteri, vendette ...
Lucia Ocone

Lucia Ocone spiazza tutti con la trasformazione choc su Netflix: mai stata così ricca

Lucia Ocone diventa ricchissima, insieme alla sua famiglia, in un film divertentissi...
L'Amore, In Teoria, Nicolas Maupas protagonista del film in streaming su Netflix

La star di Un professore conquista col fascino su Netflix: in questo film insegue desideri proibiti

Nicolas Maupas sbarca su Netflix con una commedia romantica e, a tratti, divertente....
Lacci, su RaiPlay il film con Alba Rohrwacher

Su RaiPlay stanno tutti guardando un film con Alba Rohrwacher: è una storia travolgente tratta da un romanzo

Amori, rancori e drammi familiari nel film tratto da libro di Domenico Starnon: Alba...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Juliana Moreira

Juliana Moreira
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963