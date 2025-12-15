Alessandro Preziosi lascia le fiction e su RaiPlay ci ricorda cos'è davvero importante: il film da non perdere L'attore napoletano ci ricorda quanto sia bello e fragile il nostro territorio in un documentario snobbato dal pubblico ma premiato dalla critica

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Non solo personaggi "sopra le righe" come il suo Yanez nella nuova fiction Rai Sandokan con Can Yaman. Alessandro Preziosi è in streaming su RaiPlay con un film documentario che lui stesso ha diretto e che ci ricorda quanto sia fragile il nostro territorio e quanto ognuno di noi sia responsabile in determinate situazioni. Un film premiato in svariati festival d’Italia ma snobbato dal pubblico, quando invece meriterebbe molta più attenzione.

La legge del terremoto, il documentario di Alessandro Preziosi su RaiPlay

Il film comincia raccontando il terremoto in Irpinia del 1980, che Preziosi ha vissuto da bambino sulla propria pelle. Partendo da lì, l’attore e regista narra un viaggio fra i più importanti sismi che hanno caratterizzato l’Italia da metà del secolo scorso fino a oggi. Attenzione particolare viene data a quello del Belìce del 1968, a quello del Friuli del 1976, al terremoto di Assisi, de L’Aquila del 2009 e a quello di Amatrice del 2016, unendo testimonianze, immagini già presenti in Teche Rai o dell’Istituto Luce e pensieri personali dell’attore/director.​

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non solo un documentario

La particolarità di La legge del terremoto è che si sposta di continuo tra il piano storico-documentario e quello emotivo. Il focus non è sulla distruzione materiale, ma ci si concentra anche sull’emigrazione delle popolazioni dalle zone colpite, sul depauperamento del tessuto sociale, sull’importanza del volontariato e sulla nascita della Protezione Civile per come la conosciamo oggi.

Preziosi naviga i luoghi dove sono avvenute le catastrofi, e si domanda come sia possibile rifondare ciò che si è perduto in una manciata di secondi, facendo del sisma una metafora di caduta e rinascita. Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento 2021 come Miglior Docufilm. Ha ricevuto anche un Premio Speciale al Galà del Cinema e della Fiction in Campania 2020 e una menzione al Premio Anima 2021. Per la critica è "un’opera necessaria" che non punta ad impressionare, ma prende per mano lo spettatore mostrandogli il passato per capire il presente.

Dove vedere La legge del terremoto in streaming

Se volete recuperare questo documentario tanto sottovalutato quanto importante, trovate La legge del terremoto di e con Alessandro Preziosi in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche