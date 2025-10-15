Su RaiPlay Alessandro Preziosi è scatenato e passionale in questo film dimenticato da tutti Su RaiPlay arriva un film con Alessandro Preziosi e Valentina Lodovini: una storia d'amore inaspettata, tra una donna di sinistra e un uomo di destra.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nel catalogo di RaiPlay c’è un film che potrebbe catturare l’attenzione di un gran numero di persone per diversi motivi. Il protagonista è Alessandro Preziosi (quindi, già questo, dice tanto) e al centro c’è una storia d’amore passionale che dovrà affrontare diversi ostacoli. Diretta da Marco Ponti, la pellicola è tratta dal romanzo di Chiara Gamberale, Una Passione Sinistra, e in essa è presente anche un po’ di politica. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Passione Sinistra, il film con Alessandro Preziosi tra amore e ideologia

Eh sì, dobbiamo dirlo: Marco Ponti con il film Passione Sinistra ha fatto davvero centro. Alessandro Preziosi, affiancato da Valentina Lodovini, porta sul piccolo schermo una storia che merita di essere vista. Nina (Lodovini) è un’idealista di sinistra, fermamente convinta che sia possibile lottare per un mondo migliore. Vive con Bernardo (Vinicio Marchioni), giovane scrittore destinato a restare una promessa. Giulio (Preziosi), invece, è figlio di industriali arrogante e disinteressato agli ideali, ed è fidanzato con Simonetta (Eva Riccobono). Quando Nina e Giulio si incontrano, nasce subito un odio reciproco: lei vede in lui tutto ciò che disprezza, lui ignora tutto ciò che rappresenta lei. Eppure, tra i due mondi opposti, il confine tra odio e amore è sottile. La passione che li travolge mette in crisi le loro certezze e sconvolge le vite delle coppie apparentemente solide.

Come vi abbiamo spiegato pocanzi, Nina è un’idealista di sinistra, e Giulio è un uomo (piuttosto cinico) di destra. Dopo l’incontro causale, i due provano un’attrazione immediata, nonostante le profonde differenze ideologiche. E qui emerge il fulcro del film, che mette in risalto temi come amore, politica e identità. Mostra, infatti, come le divergenze possano essere superate attraverso la comprensione reciproca. Alessandro Preziosi interpreta Giulio, e lo fa egregiamente poiché riesce a trasmettere l’evoluzione del personaggio dal distacco iniziale alla maggiore consapevolezza che acquisisce nel corso del film.

Curiosità su Passione Sinistra e dove vederla in streaming

Come nostro solito, non mancano curiosità neanche per questo film. Dunque, Passione Sinistra è tratto dal romanzo di Chiara Gamberale, e racconta la storia di due coppie con ideali politici opposti. Una cosa interessante riguarda Marco Travaglio, il quale appare in un cameo dove interpreta se stesso. Per quanto riguarda le riprese, possiamo dirvi che si sono svolte tra Roma e Terracina, e, come c’era anche da aspettarsi, il film ha ricevuto alcuni riconoscimenti, tra cui una candidatura al Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro per Eva Riccobono come Miglior Attrice Non Protagonista. Potrete vedere la pellicola in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

