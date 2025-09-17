Alessandro Preziosi travolto da segreti inconfessabili e catastrofi naturali nella fiction su RaiPlay Ecco una serie tv in grado di tenere gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine: un dramma thriller dalle sfumature gialle che sorprende.

Da sempre capace di reinventarsi e sorprendere il pubblico, Alessandro Preziosi è senza dubbio uno degli attori più versatili, talentuosi e apprezzati del panorama italiano. Dal debutto sul piccolo schermo con ruoli romantici che hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori (come quello in Elisa di Rivombrosa) fino alle prove più mature e complesse sul palco e al cinema, l’attore ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura tra generi molto diversi: dal melodramma alla commedia, dal thriller alla tragedia. Una carriera ricca di sfide e di personaggi mai banali, tra i quali spicca senza dubbio il suo ruolo nella fiction Blackout, che lo ha visto protagonista in una storia carica di tensione, mistero e segreti. Ecco cosa sapere e dove vederla in streaming.

Blackout, Alessandro Preziosi come non lo abbiamo mai visto

La fiction Blackout si apre con un evento catastrofico: una valanga travolge una località alpina isolando completamente un gruppo di persone. Senza possibilità di contatti con l’esterno, i superstiti sono costretti a convivere in condizioni estreme, dove l’istinto di sopravvivenza si mescola a segreti, paure e fragilità umane. Alessandro Preziosi veste i panni di Giovanni Lo Bianco, un uomo dall’animo tormentato e dal passato ingombrante, i cui lati oscuri emergono con forza nel corso della storia.

Nella prima stagione, intitolata Blackout – Vite sospese, assistiamo al progressivo disvelamento delle vite dei personaggi, mentre la montagna diventa lo scenario metaforico di un labirinto interiore: non è solo la natura a minacciare, ma anche i segreti che ciascuno porta con sé. Giovanni non è ciò che appare, e fa di tutto affinché i suoi due figli, Riccardo ed Elena, non scoprano chi è veramente facendo crollare il castello di menzogne costruito negli anni. Questo, mentre il suo rapporto con una donna di nome Claudia cambia e si evolve.

Con la seconda stagione, Blackout – Le verità nascoste, la tensione cresce ulteriormente: sulla vicenda si affacciano nuovi pericoli mentre vecchi conflitti riaffiorano, e il personaggio interpretato da Preziosi si trova sempre più al centro di dinamiche che mettono alla prova la sua forza morale e la sua capacità di redenzione. Una fiction imperdibile che attualmente è possibile vedere in streaming in maniera gratuita sulla piattaforma RaiPlay.

Alessandro Preziosi su RaiPlay, il cast della fiction Blackout

Accanto ad Alessandro Preziosi, la fiction Blackout può contare su un cast corale di grande impatto, con attori e attrici che hanno saputo dare spessore ai loro personaggi, rendendo la serie avvincente e mai prevedibile. Tra gli interpreti troviamo infatti anche l’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Eugenio Franceschini e molti altri. La chimica tra i protagonisti, unita a una regia che alterna momenti di suspense a passaggi più intimi e introspettivi, ha reso la fiction una delle più apprezzate dal pubblico di Rai 1 e di RaiPlay. Motivo in più per non perderla assolutamente.

