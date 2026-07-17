"Checco Zalone non mi ha mai offerto un cameo in un suo film, si sarà dimenticato…": la stoccata di Alessandro Greco Il conduttore ha lanciato una frecciata a Zalone, ricordando quando, agli inizi della sua carriera, proprio lui gli ha dato un'occasione importante in TV

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Dietro il sorriso solare di Alessandro Greco c’è una maturità e una tranquillità che non si vedono spesso nel mondo dello spettacolo. Intervistato da Leggo, il conduttore ha tracciato un bilancio della sua carriera, arrivando a citare anche Checco Zalone.

Alessandro Greco lancia una frecciata a Checco Zalone: il mancato cameo dopo ‘l’aiuto’ in TV

Per il terzo anno di fila si trova al timone di Unomattina Estate, una collocazione che per molti colleghi potrebbe sembrare "riduttiva", ma che lui vive invece con estrema gratitudine. Più che al contratto fisso o alla presenza in TV a tutti i costi durante l’inverno, Greco dice di tenere alla risposta del pubblico: fino a quando sentirà l’affetto della gente, andrà avanti volentieri accogliendo quello che viene con la massima serenità.

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Tra i ricordi è spuntato anche un aneddoto legato a Checco Zalone. All’epoca, il comico muoveva i primi passi esibendosi perlopiù in Puglia, e fu proprio Greco a dargli uno dei primi palcoscenici su scala nazionale. Oggi che Zalone è diventato una star del cinema, il conduttore si è concesso una battuta che ha i tratti di una pungente stoccata: "Un cameo in un suo film? Purtroppo non me lo ha mai offerto, ci speravo. . . Si sarà dimenticato.", ha dichiarato il conduttore, sottolineando che, se non può proprio dire di averlo "lanciato", va comunque detto che è lui ad avergli dato un’importante opportunità per la sua carriera. Motivo per il quale ha lanciato a Zalone un appello: "Spero che possa farmi questo regalo: un piccolo, piccolissimo cameo".

Da Furore al grande sogno di Alessandro Greco

Impossibile, poi, non fare un tuffo nel passato e tornare a Furore, lo storico programma musicale che negli anni ’90 lo ha consacrato al grande pubblico, arrivando persino a soffiare il Telegatto al Festival di Sanremo. Un’esperienza pazzesca, rovinata solo in parte dal rimpianto per un tour itinerante in giro per l’Italia mai partito per problemi organizzativi, cosa che all’epoca rallentò un po’ la sua crescita lavorativa.

Lontano dai riflettori, infine, c’è un progetto che gli sta ancora più a cuore della televisione. Greco sogna infatti di aprire una struttura immersa nel verde dedicata all’accoglienza, una sorta di rifugio per famiglie e persone che stanno attraversando momenti difficili. Un’idea che unisce il legame con la natura alla solidarietà pura, dimostrando che i suoi desideri più grandi vanno ben oltre le telecamere.

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