"Checco Zalone non mi ha mai offerto un cameo in un suo film, si sarà dimenticato…": la stoccata di Alessandro Greco
Il conduttore ha lanciato una frecciata a Zalone, ricordando quando, agli inizi della sua carriera, proprio lui gli ha dato un'occasione importante in TV
Dietro il sorriso solare di Alessandro Greco c’è una maturità e una tranquillità che non si vedono spesso nel mondo dello spettacolo. Intervistato da Leggo, il conduttore ha tracciato un bilancio della sua carriera, arrivando a citare anche Checco Zalone.
Alessandro Greco lancia una frecciata a Checco Zalone: il mancato cameo dopo ‘l’aiuto’ in TV
Per il terzo anno di fila si trova al timone di Unomattina Estate, una collocazione che per molti colleghi potrebbe sembrare "riduttiva", ma che lui vive invece con estrema gratitudine. Più che al contratto fisso o alla presenza in TV a tutti i costi durante l’inverno, Greco dice di tenere alla risposta del pubblico: fino a quando sentirà l’affetto della gente, andrà avanti volentieri accogliendo quello che viene con la massima serenità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra i ricordi è spuntato anche un aneddoto legato a Checco Zalone. All’epoca, il comico muoveva i primi passi esibendosi perlopiù in Puglia, e fu proprio Greco a dargli uno dei primi palcoscenici su scala nazionale. Oggi che Zalone è diventato una star del cinema, il conduttore si è concesso una battuta che ha i tratti di una pungente stoccata: "Un cameo in un suo film? Purtroppo non me lo ha mai offerto, ci speravo. . . Si sarà dimenticato.", ha dichiarato il conduttore, sottolineando che, se non può proprio dire di averlo "lanciato", va comunque detto che è lui ad avergli dato un’importante opportunità per la sua carriera. Motivo per il quale ha lanciato a Zalone un appello: "Spero che possa farmi questo regalo: un piccolo, piccolissimo cameo".
Da Furore al grande sogno di Alessandro Greco
Impossibile, poi, non fare un tuffo nel passato e tornare a Furore, lo storico programma musicale che negli anni ’90 lo ha consacrato al grande pubblico, arrivando persino a soffiare il Telegatto al Festival di Sanremo. Un’esperienza pazzesca, rovinata solo in parte dal rimpianto per un tour itinerante in giro per l’Italia mai partito per problemi organizzativi, cosa che all’epoca rallentò un po’ la sua crescita lavorativa.
Lontano dai riflettori, infine, c’è un progetto che gli sta ancora più a cuore della televisione. Greco sogna infatti di aprire una struttura immersa nel verde dedicata all’accoglienza, una sorta di rifugio per famiglie e persone che stanno attraversando momenti difficili. Un’idea che unisce il legame con la natura alla solidarietà pura, dimostrando che i suoi desideri più grandi vanno ben oltre le telecamere.
Potrebbe interessarti anche
Checco Zalone lasciato a digiuno da Helen Mirren, l'invito a cena finito male: "Non ho mangiato un caz*o"
Durante un recente evento ufficiale, l'attore ha rivelato il disastroso primo incont...
Checco Zalone, il re del botteghino premiato con una laurea ad honorem (ma il cinema non c'entra niente)
Il Conservatorio Umberto Giordano conferisce a Checco Zalone la laurea ad honorem in...
Maccio Capatonda e Checco Zalone, due comici a confronto e quel sogno nel cassetto che in pochi conoscono
I due comici sono tra i più amati dal pubblico: Maccio Capatonda più di nicchia, Che...
Taormina Film Festival, Helen Mirren svela il legame autentico con Checco Zalone. Poi la speranza: "Vorrei essere nel suo prossimo film"
Durante la serata dedicata ad Anna Magnani, l'attrice premio Oscar riceverà uno spec...
Herbert Ballerina, retroscena folli prima di Affari Tuoi: le bugie a Maccio Capatonda e la proposta di Checco Zalone
Prima di arrivare ad Affari Tuoi, Herbert Ballerina ha mentito a Maccio Capatonda e ...
Nastri d’Argento 2026, Paolo Sorrentino fa il pieno ma Checco Zalone si prende la scena: il cinema italiano non ha mai brillato così tanto
La "Grazia" conquista 8 premi su 9 nomination, mentre Checco Zalone conquista il Nas...
Dino Abbrescia: "Una reunion con Checco Zalone? Magari, lui è un fuoriclasse. Ma il mio sogno nel cassetto resta un western" - Intervista
Libero Magazine ha intervistato Dino Abbrescia, quest'anno nella giuria della sezion...
Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, addio a Zelig. E spunta un retroscena 'perfido' su Checco Zalone
Gli autori dello storico show comico targato Mediaset Gino e Michele annunciano un c...