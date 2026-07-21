La tv continua a vivere di nostalgia, ma dimentica Alessandro Greco: è arrivato il momento di riportare Furore in prima serata?

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Alessandro Greco è stato uno dei conduttori simbolo della tv degli anni ’90, ma oggi è uno dei volti più sottovalutati del piccolo schermo. La televisione generalista continua a puntare sulle operazioni nostalgia e, a tal proposito, c’è un format che meriterebbe davvero di tornare: Furore.

Alessandro Greco, Furore e il bisogno di un format così sulle scene

Il successo di Alessandro Greco è stato costruito anche grazie all’intuizione di Raffaella Carrà, che aveva capito prima di tutti il talento di un presentatore capace di entrare nelle case degli italiani con spontaneità e leggerezza.