Alessandro Greco, il momento di tornare è ora: perché Furore sarebbe la contromossa perfetta della Rai al palinsesto di Mediaset
La tv continua a vivere di nostalgia, ma dimentica Alessandro Greco: è arrivato il momento di riportare Furore in prima serata?
Alessandro Greco è stato uno dei conduttori simbolo della tv degli anni ’90, ma oggi è uno dei volti più sottovalutati del piccolo schermo. La televisione generalista continua a puntare sulle operazioni nostalgia e, a tal proposito, c’è un format che meriterebbe davvero di tornare: Furore.
Alessandro Greco, Furore e il bisogno di un format così sulle scene
Il successo di Alessandro Greco è stato costruito anche grazie all’intuizione di Raffaella Carrà, che aveva capito prima di tutti il talento di un presentatore capace di entrare nelle case degli italiani con spontaneità e leggerezza.
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