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Alessandro Greco, il momento di tornare è ora: perché Furore sarebbe la contromossa perfetta della Rai al palinsesto di Mediaset

La tv continua a vivere di nostalgia, ma dimentica Alessandro Greco: è arrivato il momento di riportare Furore in prima serata?

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Alessandro Greco è stato uno dei conduttori simbolo della tv degli anni ’90, ma oggi è uno dei volti più sottovalutati del piccolo schermo. La televisione generalista continua a puntare sulle operazioni nostalgia e, a tal proposito, c’è un format che meriterebbe davvero di tornare: Furore.

Alessandro Greco, Furore e il bisogno di un format così sulle scene

Il successo di Alessandro Greco è stato costruito anche grazie all’intuizione di Raffaella Carrà, che aveva capito prima di tutti il talento di un presentatore capace di entrare nelle case degli italiani con spontaneità e leggerezza.

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