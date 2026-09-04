Alessandro Greco e Carolina Rey chiudono UnoMattina Estate, lacrime in studio nell’ultima puntata: cosa è successo I due conduttori del contenitore estivo di Rai 1 oggi hanno salutato il pubblico. Tanta la commozione e la gratitudine. E i social sembrano aver apprezzato parecchio la coppia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si chiude UnoMattina Estate, con qualche lacrima e un saluto alla prossima stagione. Oggi i conduttori del contenitore estivo di Rai 1, Carolina Rey e Alessandro Greco, hanno salutato i telespettatori dopo aver tenuto loro compagnia tra allegria, informazione e tanta leggerezza. Elegante e di cuore il saluto di Greco al pubblico, mentre Carolina si è spinta anche oltre, con un intervento molto sentito e la commozione finale nelle sue parole. E i social sembrano avere apprezzato parecchio. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Alessandro Greco e Carolina Rey, il saluto (commosso) a UnoMattina Estate

Oggi si è chiusa l’avventura di UnoMattina Estate per il 2026, e da lunedì prossimo torneranno al timone come sempre Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini. Ma intanto, queste settimane in compagnia di Carolina Rey e Alessandro Greco hanno lasciato il segno. Sia tra il pubblico, ormai affezionatissimo alla coppia di conduttori, che tra gli stessi protagonisti di questa stagione calda. Oggi i saluti in studio sono arrivati anche da Domenico Marocchi e Paola Cervelli, protagonisti della squadra del programma e pieni di gratitudine per l’esperienza.

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Poi il commiato professionale di Alessandro Greco, seguito dallo slancio di cuore della sua collega. "Voglio dire una cosa", ha spiegato Carolina Rey, "io ho incontrato dei colleghi e ho trovato degli amici, delle belle persone soprattutto, che hanno dei valori umani prima ancora che delle capacità professionali. Quindi grazie". Queste ultime parole, la presentatrice le ha pronunciate con evidente commozione. E come si evince dai primi commenti social a questa clip, il pubblico sembra avere davvero apprezzato. Sia il suo intervento che il lavoro svolto nel corso dell’estate.

Le reazioni social alla fine di UnoMattina Estate

"Bravissimi tutti…complimenti…ci mancherete", questo uno dei tanti commenti online dopo la chiusura di UnoMattina Estate. In tanti, tra i telespettatori affezionati, hanno sottolineato la bravura di Rey e Greco: "Coppia vincente bravissimi e professionali, spero di vederli in Tv con un nuovo programma autunnale". Suggerendo anche una promozione, o un nuovo ruolo per loro in altri programmi di rilievo: "Fateli lavorare tutti l’anno, hanno dimostrato di essere dei veri professionisti". E specialmente Alessandro Greco sembra aver costruito un supporto online importante, come dimostra uno dei tanti commenti in suo favore: "Squadra eccellente, continuerò a guardare questa trasmissione solamente d’estate, in attesa di vedere Alessandro Greco in una sua trasmissione invernale!! Go Alessandro gooooo".

Insomma, Carolina e Alessandro hanno decisamente fatto un buon lavoro. E questo ha ripagato. Ora starà alla Rai decidere se trovare altri spazi importanti per loro.

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