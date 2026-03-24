"Campioni": Alessandro Gassmann porta sullo schermo ill remake italiano più atteso del 2026 dopo il flop americano
La squadra che non ti aspetti, la storia che non dimentichi: Alessandro Gassmann protagonista di un remake italiano che riscrive le regole del gioco.
Da un singolo film di successo possono nascere infinite possibilità, e questo lo sa bene la pellicola spagnola Non ci resta che vincere (Campeones): un’idea cinematografica capace di attraversare oceani, lingue e culture, e di trovare ogni volta nuova linfa. Dopo Campioni, il noto remake statunitense del 2023, ecco in arrivo il remake italiano targato Netflix con Alessandro Gassmann, atteso nel corso del 2026. Una storia che parla di basket, riscatto e inclusione, tutti ingredienti all’apparenza semplici ma che, se sapientemente mescolati, hanno già dimostrato di saper emozionare milioni di spettatori: scopriamo qualcosa in più.
Campioni, il remake italiano con Alessandro Gassmann
Il film Campioni, diretto da Jacopo Bonvicini, vedrà al centro della trama Marco, un allenatore di basket molto bravo sul campo ma disastroso nella vita privata: dopo un’esplosione di rabbia viene allontanato dal basket professionistico e, per evitare il carcere, è costretto ad allenare una squadra di ragazzi neurodivergenti e con disabilità cognitiva di una parrocchia della provincia bolognese. Quello che inizialmente vive come una punizione degradante si trasforma, passo dopo passo, in un vero e proprio percorso di redenzione. Saranno proprio quei ragazzi, con il loro sguardo unico sulla vita, a insegnargli ciò che conta davvero.
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Un film ispirato alla storia vera di Marco Calamai, ex cestista e allenatore bolognese, pioniere della pallacanestro inclusiva, che ha guidato atleti neurodivergenti fino a costruire la prima squadra mista d’Italia. Nel ruolo di Marco troviamo proprio Alessandro Gassmann, che guida un cast corale di tutto rispetto: al suo fianco ci saranno Anna Ferzetti, Giuseppe Gandini, Francesco Brandi, Flaminia Pricolo, Giordano Capparucci e Massimiliano Rodolfo, insieme a molti altri interpreti di spessore.
Non ci resta che vincere (Campeones), tutti i remake degli ultimi anni
Tutto è nato nel 2018, quando il regista spagnolo Javier Fesser ha portato nelle sale spagnole Campeones, distribuito poi in Italia con il titolo Non ci resta che vincere. Fesser è riuscito a costruire una commedia dal cuore generoso, incentrata su un allenatore arrogante e sulla squadra di giocatori con disabilità intellettiva che finisce per trasformare la sua vita. Il risultato è stato straordinario sotto ogni punto di vista. Con un incasso mondiale superiore ai 28 milioni di euro e una distribuzione in oltre 50 Paesi, Campeones è stato il film spagnolo di maggior successo del 2018. Il riconoscimento più prestigioso è poi arrivato ai Premi Goya 2019: il film si è infatti aggiudicato tre statuette, tra cui quella per il Miglior Film e quella per il Miglior Attore Rivelazione, andata a Jesús Vidal.
Un successo di tale portata non poteva certo restare confinato e, infatti, negli anni successivi Campeones è diventato il punto di partenza per una serie di adattamenti internazionali. Quali? Vediamoli tutti:
- 2021 – "Champions", adattamento saudita con Al Saggaf e Fatima AI Banawi
- 2022 – "Weil wir Champions sind", adattamento tedesco diretto da Christoph Schnee
- 2023 – "Campioni", il più noto adattamento americano diretto da Bobby Farrelly
- 2025 – "Sitaare Zameen Par", adattamento bollywoodiano con protagonista Aamir Khan
- 2026 – "Campioni", adattamento italiano targato Netflix con protagonista Alessandro Gassmann
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