Su RaiPlay, il film con Alessandro Gassmann che fa commuovere chiunque Tratto dal libro di Giacomo Mazzariol, in streaming su RaiPlay un commovente racconto di formazione in cui l'accettazione è al centro della vicenda

Il tema della disabilità è delicato e va affrontato con la dovuta attenzione. Molte volte al centro di film e libri, è difficile raccontarlo senza risultare ampollosi o ricadere in uno stucchevole buonismo. Ci è però riuscito molto bene Alessandro Gassmann, diretto da Stefano Cipani, in un film che potete trovare gratuitamente in streaming su RaiPlay e basato sul libro autobiografico di Giacomo Mazzariol, che ha curato la sceneggiatura della pellicola.

Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassmann in streaming su RaiPlay

Per il piccolo Jack (Francesco Gheghi) la famiglia è tutto. I genitori Davide (Alessandro Gassmann) e Katia (Isabella Ragonese) gli vogliono un gran bene, così come anche le sorelle sebbene a volte lo tiranneggino, asserendo la loro "superiorità femminile". Va da sé, quindi, che quando i genitori confidino a Jack che presto arriverà un fratellino, il ragazzino sia al settimo cielo. Giovanni, detto Gio, diventa subito il migliore amico di Jack, anche per il suo "superpotere di dare vita alle cose". Ma quando Jack arriva alla non facile età di 14 anni, il fatto che il fratellino soffra della Sindrome di Down diventa un problema, quasi una fonte di imbarazzo…

Un racconto di formazione, d’amore e di "cura"

Giacomo Mazzariol, prima, col suo romanzo e Stefano Cipani, poi, con l’adattamento cinematografico, prendono chiaramente ispirazione da Wonder, con Owen Wilson e Julia Roberts. La necessità è inevitabilmente quella di accattivarsi il grande pubblico, ma l’accessibilità è necessaria quando si vuole trattare una tematica così delicata come quella disabilità. Nonostante si trovasse al suo primo lungometraggio, Cipani riesce a tradurre con grande efficacia la sceneggiatura, aiutato anche da un cast azzeccato e sempre in parte, a cominciare da Isabella Ragonese e Alessandro Gassman nei panni dei genitori.

Francesco Gheghi, dotato di un’ottima presenza scenica (già apprezzata in Io sono tempesta), regge benissimo nei panni di Jack, ma molto del merito va anche al piccolo Lorenzo Sisto, che dà al piccolo Gio tutto l’entusiasmo e l’energia vitale che competono al ruolo. Pur iniziando come una commedia dai toni leggeri, Mio fratello rincorre i dinosauri assume presto connotati più ombrosi. Per Jack, divenuto adolescente, le illusioni infantili si rompono e la magia lascia il posto a paure e fragilità esistenziali che da bambini non si conoscevano ancora. Ed è così che, Jack scopre cosa vuol dire davvero avere un fratello con disabilità, anche lo spettatore impara ad amare sempre di più questo bambino così speciale, bello pur con tutti i suoi difetti fisici, vivace e sempre gioioso come l’ambiente che è stato ricreato intorno a lui.

Dove vedere Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassmann

Se la commovente storia di Jack e Gio ha smosso qualcosa dentro di voi e volete scoprirla o rivederla, trovate Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassman in streaming senza costi su RaiPlay.

