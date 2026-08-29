Alessandro Di Battista, chi è la compagna Sahra Lahouasnia: età, lavoro e le ore d’ansia per il marito in gravi condizioni a Cuba Lahouasnia, compagna del politico, è lontana dai riflettori: origini francesi e algerine, studi alla Sorbona e una vita riservata accanto al politico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

IPA

CONDIVIDI

Sono ore di forte apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a Cuba dopo un malore che avrebbe reso necessario il trasporto in una struttura sanitaria. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle si trovava sull’isola per lavoro quando le sue condizioni hanno destato preoccupazione. Accanto a lui, anche con il pensiero, c’è la compagna Sahra Lahouasnia, con cui Di Battista ha costruito una famiglia lontana dai riflettori e ha avuto due figli. Mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, vediamo chi è la donna e cosa fa.

Chi è Sahra Lahouasnia, la compagna di Alessandro Di Battista: età e lavoro

Alessandro Di Battista ha costruito una parte importante del proprio percorso anche lontano dalla politica. Prima dell’ingresso in Parlamento si è dedicato alla cooperazione internazionale, vivendo esperienze in Paesi come Guatemala e Congo. La sua formazione comprende una laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e un master in Tutela internazionale dei diritti umani. Sul piano personale, dal 2017 è legato a Sahra Lahouasnia, francese di origini algerine con una formazione tra Francia e Italia. Infatti, ha studiato alla Sorbona di Parigi e ha proseguito la propria formazione in Italia, frequentando prima un periodo Erasmus alla Sapienza e poi un master in Economia a Tor Vergata. Ha inoltre, diverse esperienze professionali, tra cui quelle a Cinecittà, Rénault ed Hermès. La coppia ha scelto di mantenere la propria relazione lontana dalla sovraesposizione mediatica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal loro rapporto sono nati due figli, Andrea e Filippo. La famiglia condivide inoltre la passione per i viaggi e per la conoscenza di culture diverse, coltivando uno stile di vita più riservato rispetto alla notorietà pubblica di Di Battista.

Alessandro Di Battista, ore di ansia per lui: la vicinanza della politica

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera nelle scorse ore, Alessandro Di Battista sarebbe stato ricoverato in ospedale a Cuba dopo aver accusato un improvviso malore, accompagnato da forti mal di testa. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava sull’isola per lavoro, impegnato nella realizzazione di un reportage. Le sue condizioni sarebbero serie, ma al momento non sono stati forniti dettagli sull’origine del problema di salute né sulla prognosi. La notizia ha suscitato grande apprensione nel mondo politico. Il Movimento 5 Stelle ha espresso vicinanza a Di Battista e ai suoi familiari, mentre il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l’ambasciata italiana per seguire gli sviluppi e garantire l’assistenza necessaria. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche