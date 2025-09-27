Trova nel Magazine
Alessandro Cattelan, la bordata a sorpresa contro Fabio Fazio "il più buono di tutti": cosa ha detto

L'affondo spiazzante del conduttore verso il collega di Che Tempo Che Fa sta facendo discutere: cosa ha detto

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Alessandro Cattelan non ha trovato un posto nei palinsesti invernali della Rai e per ora anche il ventilato approdo a Mediaset non si è concretizzato. Così, in questo periodo di assenza forzata dalla tv, sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo teatrale: ""Benvenuto nell’AI". Si tratta di un monologo sferzante in cui il conduttore non lesina battute su colleghi e personaggi tv e svela al pubblico anche parecchi retroscena della sua carriera.

L’ironia di Cattelan è nota, anche se spesso è un’ironia gentile, bonaria, per questo sta facendo molto discutere la freccia avvelenata lanciata pubblicamente contro uno dei più noti conduttori della tv italiana, anche lui con uno stile di conduzione improntato al garbo e alla gentilezza. Un’uscita infatti, che spiazza, sia per l’autore delle parole di fuoco (Alessandro Cattelan) sia per il destinatario, che è Fabio Fazio, in procinto di tornare in tv tra una settimana con la nuova edizione del suo storico talk show Che Tempo Che Fa.

Ma quali sono state le parole spiazzanti di Alessandro Cattelan che tanto stanno facendo discutere nelle ultime ore?

Alessandro Cattelan spara contro Fabio Fazio e prende in giro Carlo Conti: cosa ha detto

Le parole di Alessandro Cattelan dal palco di un teatro di Milano stanno provando un terremoto di reazioni, soprattutto perchè suonano spiazzanti e sorprendenti, anche perchè molto dirette e non equivocabili, tra ironia e verità.

Cattelan ha parlato anche di altri colleghi, a iniziare da Carlo Conti, con cui Cattelan ha condiviso l’anno scorso, l’avventura di Sanremo per l’ultima serata e la selezione di Sanremo Giovani, di cui ha detto: "Va così veloce che se ti accorgi di dire una parola fuori posto, ti butta giù dal palco", definendo poi il Festival di Sanremo "un vero bagno di sangue. Quei cinque giorni sono le mestruazioni della televisione, mi distruggono". E a proposito di Sanremo ha scherzato anche sulle polemiche relative alla manager Marta Donà, (che oltre a seguire tanti vincitori di Sanremo si occupa anche di Cattelan), dicendo: "Con lei vinci Sanremo, ma non lo presenti".

Ma l’affondo più sorprendente è arrivato poco dopo, quando il conduttore ha detto:"Io sto sulle scatole a un sacco di persone, ma non a quelle facili, come Selvaggia Lucarelli o Fabrizio Corona. Risulto antipatico al più buono di tutti: Fabio Fazio!".

In quel "più buono di tutti" e nel raccontare pubblicamente un antipatia inaspettata si è concretizzata una bordata epica che sta facendo discutere parecchio sul web. E chissà come l’avrà presa il diretto interessato e se risponderà mai, anche scherzando.

Programmi

