Tutto nasce dalle dichiarazioni ripetute di Antonella Clerici, che è tornata a ribadire pubblicamente un concetto già espresso in passato nei confronti di Alessandro Cattelan, invitandolo a "sporcarsi di sugo" per avvicinarsi davvero al pubblico della tv generalista. Una metafora che nel tempo è diventata quasi un marchio di fabbrica della conduttrice.

Il consiglio della Clerici e il ritorno del "sugo"

La conduttrice aveva già toccato l’argomento lo scorso 25 febbraio, rispondendo a un commento di Massimo Falcioni su Gianluca Gazzoli al Festival. Il giornalista aveva scritto: "Gazzoli è un normal man, è rassicurante, empatico, ha lo sguardo umano. Non hai la perenne sensazione che ti stia perculando. In altre parole, non ha incorporato quel distacco che condanna e condannerà sempre Cattelan, bravo e talentuoso, che però non si è mai sporcato di sugo". A quel punto Antonella Clerici aveva replicato senza esitazioni: "Sporcarsi di sugo è una dote imprescindibile se si vuole fare la tv popolare".

Non è stata però l’unica occasione. Anche durante una puntata di È Sempre Mezzogiorno la conduttrice è tornata sull’argomento leggendo un messaggio di apprezzamento per il programma: "Vi dò una notizia: per essere nazional popolari, incontrare e avere un rapporto con le persone, bisogna sapere di sugo se no si rimane dei fighetti". Parole che molti hanno interpretato come un riferimento diretto proprio ad Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan, il video della soia e la risposta ironica

Dopo aver incassato per giorni le frecciatine, Alessandro Cattelan ha deciso di rispondere a modo suo, scegliendo l’ironia. Su X ha condiviso un video in cui si accorge di avere la camicia macchiata di salsa di soia e commenta: "Woooooooooooh mi sono sporcato di sugoooooooo!!! Ah no, è soia… Niente…". Una battuta leggera, apparentemente innocua, ma che in molti hanno letto come una replica diretta e tono su tono alla collega, manifestando fastidio.

Le reazioni e le critiche

Il filmato è diventato virale in pochi minuti, soprattutto tra chi segue con attenzione le dinamiche televisive Non sono mancate reazioni dure da parte di alcuni giornalisti. Parpiglia ha scritto: "Sempre stato un perdente. Ridotto a lanciare frecciate a una professionista come Antonella Clerici che al massimo lo avrebbe scelto come scalda pubblico a The Voice". Grazia Sambruna ha invece commentato: "Antonella Clerici è l’unica ad aver consigliato Alessandro Cattelan, come una mamma, quando lui più ne aveva bisogno x cercare di stare in Rai. Quel video che sta girando con la frecciata del nostro proprio a lei dimostra solo l’evidenza: si crede simpatico, non lo è (mai stato)". Parole che hanno ulteriormente alimentato il confronto, trasformando una metafora culinaria e una semplice battuta in un vero caso mediatico.

Il nodo Sanremo e il futuro in Rai

C’è poi un altro elemento che molti osservatori hanno collegato al ritorno del tema "sugo": la scelta della Rai di non affidare ad Alessandro Cattelan la prossima edizione del Festival di Sanremo, preferendo Stefano De Martino. Per anni Cattelan è stato considerato da molti un possibile erede di Carlo Conti, eppure, nonostante le opportunità avute: da Da Grande a Sanremo Giovani, da Stasera c’è Cattelan su Rai2 all’Eurovision Song Contest, passando per il DopoFestival e la serata finale del Festival di Sanremo, non è riuscito a conquistare completamente i dirigenti. Al termine del contratto, infatti, non è arrivato il rinnovo. Come ha dichiarato Stefano Coletta, "Per Alessandro Cattelan in Rai non c’è spazio, lui è un talento complicato per la tv generalista".

