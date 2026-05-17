Alessandro Borghi è davvero un uomo misterioso: infiamma la mente e il cuore in questa avventura tutta da scoprire, ecco come e perché Alessandro Borghi interpreta il Bey di Algeri, Hasan, nel racconto sulla vita dell'autore del Don Chisciotte della Mancia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Abbiamo finalmente un trailer completo de Il prigioniero, film che narra la storia delle origini dell’autore di Don Chisciotte della Mancia firmato da Alejandro Amenábar e con un esotico Alessandro Borghi nei panni del corsaro Hasan. Girato l’anno scorso on location a Valencia, Alicante e Siviglia, in Spagna, è uscito dalla fase di post-produzione ed è proprio per approdare, è proprio il caso di dirlo, nei cinema di tutto il mondo il prossimo 10 giugno. Nel cast, nei panni dello scrittore, troviamo Julio Peña (La casa di Carta: Berlino). Amenábar si è occupato anche della composizione delle musiche per il film. Come sempre, vi lasciamo il trailer del Il prigioniero in calce a questo articolo.

Il Prigioniero: il trailer del film con Alessandro Borghi

Ambientato nel 1575 ad Algeri, Il prigioniero è incentrato sulla storia di Miguel de Cervantes (Peña), all’epoca soldato della Marina 28enne, che viene fatto prigioniero dai corsari ottomani. Di fronte al ticchettio dell’orologio, lo attende una morte crudele se i suoi compatrioti non pagheranno presto il suo riscatto, ma all’interno della sua cella, Cervantes scopre un rifugio sorprendente: l’arte della narrazione.

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Le sue storie affascinano i suoi compagni di prigionia e catturano l’attenzione di Hasan (Borghi), l’enigmatico e temuto Bey di Algeri, generando un’affinità tra rapitore e prigioniero. I sospetti crescono tra le crescenti tensioni in città e Cervantes, spinto da un incrollabile senso di ottimismo, escogita un audace piano per la libertà.

Il cast de Il prigioniero e quando esce al cinema

Il prigioniero è l’undicesimo film di Amenábar, regista di film di grande successo come Apri gli occhi, Mare Dentro e The Others. Del cast fanno parte anche Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo, Albert Salazar, Juanma Muniagurria, César Sarachu e Jorge Asín.

Il film è una coproduzione italo-spagnola di Mod Producciones, Himenóptero, Misent Producciones, Mod Pictures e Propaganda Italia con la partecipazione di Netflix, RTVE e RAI Cinema e con il finanziamento di ICAA – Ministero della Cultura – Governo Spagnolo e Ministero della Cultura Italiano, con la collaborazione della Generalitat Valenciana, con il sostegno di Eurimages e Regione Lazio, con il finanziamento di Arcano e con la partecipazione di CREA SR. (C.DA). Vi lasciamo qui sotto il trailer de Il prigioniero doppiato in italiano.

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