Alessandro Borghi torna sul piccolo schermo: su RaiPlay una storia selvaggia di acqua, lotta e redenzione
Sul Po nasce una guerra silenziosa: Alessandro Borghi affronta il lato oscuro dell’uomo e della natura in un storia intensa e ricca di tensione su RaiPlay.
Alessandro Borghi torna sul piccolo schermo, pronto a emozionare gli spettatori con un’interpretazione molto intensa. Protagonista di una storia diretta da Michele Vannucci e ora disponibile su RaiPlay, il racconto si svolge nel suggestivo scenario del Po, dove vi sono personaggi che lottano per sopravvivere, divisi tra vendetta, giustizia e speranza. È un viaggio che non parla solo di natura selvaggia, ma anche delle fragilità e delle battaglie interiori che appartengono a ciascuno di noi. Di seguito, tutti i dettagli.
Il tema dell’ecosistema al centro del film Delta, con Alessandro Borghi
Delta, diretto da Michele Vannucci e presentato al Festival di Locarno 2022, è uno dei film italiani più originali degli ultimi anni. Racconta molto più di una semplice storia: è un viaggio tra uomo, natura e comunità, che fa riflettere senza mai risultare didascalico. Ambientato nel fragile e poetico Delta del Po, il film mette in scena conflitti ecologici, sociali ed esistenziali, creando un’atmosfera delicata e non ‘pesante’. La trama segue lo scontro tra Elia (Alessandro Borghi), uomo del Delta che si allea con i bracconieri rumeni Florian, e Osso (Luigi Lo Cascio), volontario impegnato a difendere l’ecosistema e la comunità. Tra i due si sviluppa una spirale di tensione e vendetta in cui il confine tra bene e il male quasi non si percepisce più. Il paesaggio del Delta è protagonista: mutevole e fragile, diventa simbolo del conflitto, riflettendo l’ambiguità morale dei personaggi. Molte scene della pellicola mostrano una natura ostile e affascinante, tra nebbie, acque scure e silenzi interrotti solo dal rumore del fiume o dei motori. Il tema ambientale è centrale: il bracconaggio dei Florian, con tecniche distruttive come la pesca elettrica, mette a rischio l’equilibrio del fiume, mentre Osso e sua sorella Nina cercano di denunciare gli abusi.
Elia è il simbolo di questa zona grigia: tormentato, sospeso tra appartenenza e tradizione, guidato da rabbia e desiderio di riscatto, e Borghi lo interpreta molto bene attraverso sguardi e gesti. Il conflitto tra Elia e Osso diventa un duello esistenziale: motivazioni comprensibili ma contrastanti conducono uno scontro inevitabile, che evidenzia quanto sia sottile la linea tra giustizia e vendetta.
Curiosità sul film Delta e dove vederlo in streaming
Anche per questo film, ci sono delle curiosità che dovete assolutamente sapere. Le riprese del film si sono svolte principalmente nel Parco del Delta del Po, tra Emilia-Romagna e Veneto, valorizzando paesaggi stupendi di fiumi, lagune e paludi. La produzione, realizzata con Groenlandia e Rai Cinema e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, affronta anche questioni ambientali come inquinamento e pesca illegale. Il film Delta è in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
