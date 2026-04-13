Alessandro Borghi e Alice Campello pizzicati insieme a Montecarlo: dopo la rottura con Morata impazza l'ipotesi del flirt Sorrisi in tribuna, un video virale e tante supposizioni: ma dietro le immagini del Montecarlo Masters la realtà potrebbe essere molto più semplice di come sembri.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi giorni il nome di Alice Campello è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda che intreccia mondanità, sport e inevitabili congetture sentimentali. L’apparizione accanto ad Alessandro Borghi in un contesto esclusivo come quello del Principato ha fatto rapidamente il giro del web, riaccendendo il meccanismo ormai rodato delle ipotesi e delle ricostruzioni lampo. Prima però di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo delle suggestioni, è necessario ricostruire con lucidità ciò che è realmente accaduto.

Il video con Alice Campello e Alessandro Borghi che accende il gossip

È bastato un breve filmato circolato sui social per scatenare l’ennesima tempesta di indiscrezioni. Alice Campello e Alessandro Borghi sono stati ripresi mentre raggiungevano insieme le tribune del Montecarlo Masters 1000, tra chiacchiere fitte e sorrisi rilassati. Un ingresso fianco a fianco che, complice il contesto esclusivo del Principato e l’attenzione costante riservata alla vita privata della modella veneziana dopo la fine della relazione con Alvaro Morata, ha immediatamente fatto pensare a qualcosa di più di una semplice conoscenza. Eppure, come spesso accade quando le immagini viaggiano più veloci delle spiegazioni, l’apparenza rischia di trasformarsi in racconto prima ancora che i fatti vengano verificati. Il video diventato virale non nasce da un appostamento indiscreto, ma dai contenuti diffusi da uno sponsor presente all’evento.

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Il ruolo degli sponsor e il contesto professionale

A osservare con maggiore attenzione la dinamica, emerge un quadro decisamente più sobrio. Campello e Borghi si trovavano a Montecarlo come ospiti dello stesso brand, coinvolti in attività legate alla promozione durante il torneo. Nessuna fuga romantica, nessun incontro segreto lontano da occhi indiscreti: semplicemente una presenza condivisa in un contesto pubblico e organizzato.

In ambienti come quello dei Masters, dove sport, spettacolo e business si intrecciano senza soluzione di continuità, è del tutto normale che volti noti condividano spazi e posti assegnati sugli spalti.La vicinanza fisica, in questi casi, è spesso una questione logistica. Le chiacchiere intercettate dalle telecamere e i sorrisi scambiati potrebbero dunque rientrare nella naturale cordialità tra colleghi che gravitano nello stesso circuito internazionale.

La relazione di Borghi con Irene Forti e il caso Aron Piper

C’è poi un elemento che invita ulteriormente alla prudenza. Alessandro Borghi è sentimentalmente legato a Irene Forti dal 2019, una relazione che nel tempo si è mantenuta solida e lontana dall’esposizione eccessiva. Un legame stabile, mai smentito, che rende l’ipotesi di un nuovo flirt per l’attore quantomeno azzardata. Come se non bastasse, nel corso dello stesso weekend Alice Campello è stata vista anche accanto ad Aron Piper, volto noto della serie Élite. Anche in questo caso, le immagini hanno alimentato nuove ipotesi sentimentali, subito ridimensionate da chi frequenta gli ambienti del gossip: nessuna relazione in corso, soltanto posti assegnati e circostanze condivise.

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