Alessandro Borghese, chi è il suo unico figlio maschio e perché non l’ha mai visto: il ruolo della moglie

Ospite nel podcast di Gianluca Gazzoli, lo chef e conduttore tv è tornato sul tema del primogenito, avuto in gioventù e mai incontrato. Ecco in dettaglio cosa ha detto.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Alessandro Borghese
IPA

Dietro la divisa da chef e la verve da conduttore televisivo, Alessandro Borghese custodisce una storia familiare poco nota. L’ha rivelata lui stesso, tornando a parlare del suo privato in un’intervista rilasciata al podcast di Gianluca Gazzoli. Borghese ha così affrontato il ‘mistero’ dell’unico figlio maschio, oggi 19enne, riconosciuto e sostenuto da lontano ma mai incontrato di persona. Vediamo qui sotto tutti particolari.

Alessandro Borghese, il mistero sull’unico figlio maschio

"Fu un errore di gioventù, lo seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita", ha confessato Borghese senza giri di parole. Lo chef romano è tornato sull’argomento durante l’intervista a BSMT, il podcast condotto da Gianluca Gazzoli. La storia di questo figlio, nato durante gli anni da giramondo – prima che il cuoco si affermasse tra i fornelli e sui set televisivi italiani – è un segreto di pulcinella che Borghese non ha mai davvero nascosto.

"Sono un super papà responsabile", ha proseguito il presentatore, "quindi seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita". Il ragazzo, che oggi ha 19 anni, vive all’estero e non ha mai incontrato il padre biologico. Ma il tema, come ha sottolineato lo stesso Alessandro, non è affatto un tabù in famiglia: la moglie Wilma Oliviero è infatti "una donna lungimirante" che ha tollerato, compreso e sostenuto una dinamica familiare che potrebbe mettere a dura prova molti rapporti.

Borghese ha dichiarato di essere riuscito ad affrontare la situazione proprio grazie all’equilibrio e alla maturità di Wilma. "Non è proprio facile riuscire a coniugare le due cose", ha detto. E alla domanda sull’intenzione di incontrare suo figlio, nel futuro, lo chef rimane aperto: "Al momento non è ancora successo, ma nella vita non si sa mai".

Il rapporto di Alessandro Borghese con le altre figlie

Alessandro Borghese ha altre due figlie, avute entrambe dalla relazione con Wilma Oliviero: Arizona (nata nel 2012) e Alexandra (nel 2016). In più occasioni lo chef di 4 Ristoranti ha confidato di essere gelosissimo di loro, tormentato dal desiderio di proteggerle ma anche consapevole di dover lasciare spazio alla loro autonomia. "Mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare," ha ironizzato in un’intervista a Il Giorno.

Il figlio maschio, invece, è una parentesi più complessa e delicata. Il ragazzo – che non porta il cognome Borghese, almeno pubblicamente – cresce lontano dai riflettori, seguito solo a distanza da un padre che avrebbe voluto (o forse vorrà) conoscerlo davvero. E chissà che il futuro non gli regali, prima o poi, questo incontro così a lungo rimandato.

