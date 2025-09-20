Alex Baudo, la vita privata del figlio di Pippo Baudo: due papà, la vita all’estero e chi è la madre Scopriamo di più sul figlio ‘ritrovato’ del celebre conduttore scomparso il 16 agosto 2025: dal riconoscimento in tarda età al rapporto tra loro.

Alessandro Baudo, nato a Roma nel 1962, ha trascorso la maggior parte della sua vita lontano dai riflettori, senza nemmeno sapere che il suo vero padre fosse lo storico conduttore Pippo Baudo. Alessandro è infatti nato dalla relazione tra l’iconico presentatore e Mirella Adinolfi, un amore giovanile reso ancor più complicato dal fatto che, al tempo, Mirella era sposata con il dirigente Rai Tullio Formosa, che Alessandro ha sempre creduto essere suo padre. Sul punto di morte, Tullio ha quindi rivelato ad Alessandro la verità. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Alessandro Baudo e il rapporto con il padre Pippo

Alessandro Baudo ha raccontato più volte di essere cresciuto con l’idea che Pippo Baudo fosse solo un lontano zio, e che suo padre fosse Tullio Formosa. Prima di morire, però, Tullio ha voluto raccontare ad Alessandro tutta la verità sull’identità del suo vero padre, rivelando un segreto custodito per tantissimo tempo. "Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri", ha raccontato proprio Alessandro in una passata intervista.

L’inizio del rapporto con Pippo Baudo non è stato dei più semplici, ma nel 1996 il conduttore ha deciso di riconoscere ufficialmente il figlio e, a partire da quel momento, i due hanno costruito un legame padre-figlio sempre più forte. Nel 1990, Alessandro Baudo ha anche dato alla luce il figlio Sean, dando quindi in nipotino allo storico conduttore, il quale ha poi avuto altri figli portando Pippo Baudo a diventare bisnonno.

Alessandro Baudo, il lavoro e la vita all’estero

Alessandro Baudo lavora da tempo nel mondo della musica e negli anni ha prodotto ben sette album. La sua carriera si è sviluppata soprattutto all’estero, dove ha vissuto per molti anni, in particolare tra l’Australia e il Canada. Negli ultimi anni era però tornato anche in Italia, a Terni, per poter stare più vicino proprio a suo padre. La notizia della sua morte è arrivata proprio in un momento in cui Alessandro si trovava all’estero.

"La triste notizia mi ha raggiunto mentre mi trovavo in Australia, paese in cui vivo. Da Melbourne ero appena partito per andare a trovare mio figlio Sean e i nipotini che vivono a Brisbane. Mi rammarica il fatto che mio padre non abbia potuto conoscere i suoi due ultimi nipoti – ha raccontato Alessandro Baudo a La Repubblica – Ci vedevamo poco ma io gli ho sempre voluto bene".

