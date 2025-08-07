Alessandro Basciano in Spagna senza braccialetto elettronico: “Il galeotto più bono di Ibiza”. Il video choc
L’ex compagno di Sophie Codegoni non si è presentato in commissariato a Milano ed Elisa De Pancis ha scherzato: “L’unica che può mettergli le manette sono io”
Problemi con la giustizia per Alessandro Basciano. Accusato di stalking ai danni di Sophie Codegoni, l’ex ‘vippone’ avrebbe dovuto presentarsi in commissariato a Milano per indossare il braccialetto elettronico, come stabilito dalla Corte di Cassazione la scorsa primavera. Come mostrato in un video pubblicato dalla modella ed ex volto del Grande Fratello Elisa De Pancis, tuttavia, Basciano è rimasto in Spagna per degli impegni lavorativi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Alessandro Basciano senza braccialetto elettronico
"Il galeotto più bono di Ibiza. Ti vedo molto bene" ha scherzato Elisa De Pancis, modella ed ex concorrente del Grande Fratello, in videochiamata con Alessandro Basciano. L’ex ‘vippone’ avrebbe dovuto presentarsi ieri in commissariato a Milano per mettere il braccialetto elettronico ma, come si può evincere dal video pubblicato dall’amica, è rimasto in Spagna a causa di alcuni impegni di lavoro. Accusato di stalking nei confronti della sua ex Sophie Codegoni, Basciano è obbligato a mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla madre di sua figlia e la misura cautelare proposta dal Tribunale del Riesame di Milano era stata confermata dalla corte di Cassazione lo scorso aprile. L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, tuttavia, lavora come dj all’estero per l’intera estate e la Procura di Milano non sembra al momento intenzionata a intervenire con un provvedimento ad hoc, ma l’aggravarsi della sua situazione potrebbe portare anche agli arresti domiciliari.
Il video con Elisa De Pancis: le dichiarazioni choc
"Sto lavorando" ha garantito Alessandro Basciano in videochiamata con Elisa De Pancis direttamente da Ibiza, dove si trova al momento. Noncurante della situazione né del braccialetto elettronico mai indossato dopo l’inchiesta per stalking e atti persecutori nei confronti di Sophie Codegoni, l’ex ‘vippone’ ha scherzato insieme alla modella. "L’unica che può mettere le manette a Ale sono io. Ora mi uccide…" ha aggiunto Elisa, ammiccando: "Ma io la faccio ironica la cosa. Però…". Una situazione surreale che, ovviamente, ha scatenato anche la rabbia dei social: "Il fatto che sia una donna a fare ironia su Basciano nonostante sia evidente come si sia comportato con Sophie mi disgusta cento volte in più", "Sono sconvolta" etc. si legge su X.
