Alessandro Basciano dimentica il passato (ma non troppo): la nuova fiamma è la sosia di Sophie Codegoni Alessandro Basciano è in attesa di processo per i guai giudiziari con Sophie Codegoni, ora però sembra avere ritrovato la serenità, la nuova fiamma è identica alla sua ex

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Instagram: @iam_alebasciano - @sophie.codegoni

CONDIVIDI

Dimenticare il passato, specie se ingombrante e fatto anche di momenti difficili, può essere complesso, ma tutto può cambiare se si ha al fianco qualcuno che si rivela speciale e che è in grado di dare serenità. Questo sembra quanto è accaduto ad Alessandro Basciano, che si è trovato ad avere anche problemi con la giustizia a causa della fine della sua storia d’amore con Sophie Codegoni, da cui ha avuto una bambina, Celine Blue.

I due, che si sono conosciuti a innamorati al "Gf Vip", si sono infatti lasciati a fine 2023, pochi mesi dopo il lieto evento avvenuto a maggio, restando in rapporti tutt’altro che sereni. Lei lo ha infatti denunciato per stalking, minacce e comportamenti violenti che, lei stessa, ha ammesso in un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’. La Cassazione ad aprile di quest’anno ha poi disposto per lui l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento all’ex compagna Sophie e alla loro figlia, in attesa del processo. In attesa di capire come evolverà la situazione sul piano legale, l’ex gieffino ta provando a ricostruire la sua vita sentimentale grazie alla nuova fiamma, che ha ora "presentato" ufficialmente sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alessandro Basciano e la nuova fidanzata: ecco chi è

Negli ultimi mesi si è parlato di Alessandro Basciano soprattutto a causa delle denunce fatte nei suoi confronti da Sophie Codegoni e dei suoi problemi con la giustizia, quasi per niente della sua vita sentimentale. E invece lui stava coltivando una conoscenza che è ora diventata importante, al punto tale da pubblicare proprio nel giorno di Natale uno scatto con lei sul suo profilo social, diventato ormai il modo più utilizzato per ufficializzare una relazione.

Lei si chiama Ginevra Milia ed è palermitana, ma vive a Milano, esattamente come lui. La ragazza è un’influencer, nota su Instagram come @ginevra_milia, dove ha quasi 13 mila follower. Le prime voci in merito al loro legame erano iniziate a circolare in estate, solo ora però è arrivato lo scatto condiviso sul profilo di entrambi, segno evidente di come si sentano sicuri del sentimento che provano per entrambi.

Basta però osservare la giovane per notare un particolare tutt’altro che irrilevante: lei sembra essere infatti la "sosia" di Sophie Codegoni, non a caso uno sguardo veloce all’immagine aveva fatto pensare addirittura a un clamoroso ritorno di fiamma. La bella siciliana usa il suo account soprattutto per documentare i suoi viaggi, sua grande passione, raramente per dare novità sulla sua vita sentimentale, se ora ha deciso di farlo è perché probabilmente la passione che la unisce a Basciano è forte. Non resta che attendere per saperne di più.

Potrebbe interessarti anche