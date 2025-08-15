Trova nel Magazine
Libero Magazine

Alessandro Basciano ci ripensa e mette il braccialetto elettronico: consegnato l’allarme a Sophie Codegoni

L’ex ‘vippone’ indossa ora il dispositivo come misura cautelare disposta dalla Cassazione dopo la denuncia per stalking nei confronti della sua ex compagna

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cambio di rotta per Alessandro Basciano. Dopo le polemiche degli ultimi giorni (in cui era non si era presentato in commissariato), infatti, l’ex ‘vippone’ è rientrato a Milano per indossare il braccialetto elettronico, come stabilito dalla corte di Cassazione lo scorso aprile. Dopo la denuncia per stalking ai danni di Sophie Codegoni, dunque, Basciano non potrà avvicinarsi a più di 500 metri dalla sua ex compagna, alla quale è stato consegnato un dispositivo di allarme. Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Basciano indossa il braccialetto elettronico (dopo le polemiche)

Dopo avere fatto infuriare i social la scorsa settimana (quando aveva scherzato con l’amica Elisa De Pancis sul suo mancato appuntamento in commissariato), Alessandro Basciano è rientrato in Italia e ha messo il braccialetto elettronico. L’ex ‘vippone’ si trovava in Spagna per lavoro a aveva dovuto rimandare il tutto. Come svelato da Ansa, infatti, ieri giovedì 14 agosto 2025, alla viglia di Ferragosto, Basciano si è presentato dunque in commissariato a Milano e ha indossato il dispositivo, misura cautelare proposta dal Tribunale del Riesame di Milano poi confermata dalla corte di Cassazione lo scorso aprile dopo le denunce per stalking dell’ormai ex compagna Sophie Codegoni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede ora con Sophie Codegoni

Basciano aveva spiegato tramite i suoi legali di avere la residenza alle Canarie e non più in Italia, salvo poi fornire un domicilio a Milano, in zona Porta Venezia. Il braccialetto elettronico, in ogni caso, funziona anche all’estero e – come riportato da Adkronos – "rileva eventuali tentativi di manomissioni che potrebbero costargli non solo i domiciliari, ma anche l’arresto in carcere se la Procura lo ritenesse opportuno". L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island aveva infatti fatto sapere di lavorare spesso come dj in vari club all’estero, come accaduto la scorsa settimana a Ibiza.

A Sophie Codegoni è stato invece consegnato un dispositivo di allarme in caso di avvicinamento del suo ex compagno (e padre di sua figlia Céline Blue, nata nel maggio del 2023), che dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri. La vicenda tra i due ex ‘vipponi’ si chiude dunque dopo le denunce di Sophie e le polemiche degli ultimi giorni.

Potrebbe interessarti anche

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, stangata amara per Basciano: obbligo di braccialetto elettronico (con divieto di avvicinamento)

Si conclude con una notizia amara la vicenda dei due super vip. La Cassazione ha inf...
Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Codegoni e Basciano, ‘no’ del giudice all’affido (super) esclusivo della figlia. E scatta una multa per l’influencer

Si è tenuta oggi un'udienza cruciale per l'ex coppia di gieffini. Rifiutata la richi...
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, ecco il nuovo fidanzato calciatore: la foto (cancellata) e il dettaglio che li incastra

Avvistamenti, storie cancellate e segnalazioni social: il gossip esplode su un presu...
Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, lo sfogo choc dopo l'attacco di Sophie Codegoni a Le Iene: “Mi ha venduto per il successo”

L'ex della vippona ha comunicato su Instagram il suo pensiero, in seguito agli ennes...
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli al capolinea. E lui va a cena con Basciano

Il nuovo amore della ex gieffina è già finito, secondo l'esperta di gossip. Poi svel...
Sophie Codegoni, nuovo amore dopo Alessandro Basciano: per il gossip è un calciatore

Sophie Codegoni, nuovo amore dopo Alessandro Basciano: per il gossip è un calciatore

Stando all'indiscrezione che circola sul web, l'ex gieffina starebbe frequentando Ni...
Alessandro Basciano e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, attacco velenoso ad Alessandro Basciano: "Quale donna andrebbe". E il web insorge

La giornalista è sempre sul pezzo, e sfodera il suo disappunto per la scelta dell'ex...
Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, come ha reagito all’arresto di Alessandro Basciano e le parole dell’avvocato

L’ex gieffino, accusato di stalking nei confronti della ex compagna nonché madre del...
Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni: "Mi ha tradito e volevano farmi menare!", i nuovi retroscena

Continuano i dissapori tra i due storici ex, e in attesa della loro battaglia legale...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni
Alessandro Basciano

Alessandro Basciano
Sandy Marton

Sandy Marton
Chef Rubio

Chef Rubio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963