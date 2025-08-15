Alessandro Basciano ci ripensa e mette il braccialetto elettronico: consegnato l’allarme a Sophie Codegoni L’ex ‘vippone’ indossa ora il dispositivo come misura cautelare disposta dalla Cassazione dopo la denuncia per stalking nei confronti della sua ex compagna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cambio di rotta per Alessandro Basciano. Dopo le polemiche degli ultimi giorni (in cui era non si era presentato in commissariato), infatti, l’ex ‘vippone’ è rientrato a Milano per indossare il braccialetto elettronico, come stabilito dalla corte di Cassazione lo scorso aprile. Dopo la denuncia per stalking ai danni di Sophie Codegoni, dunque, Basciano non potrà avvicinarsi a più di 500 metri dalla sua ex compagna, alla quale è stato consegnato un dispositivo di allarme. Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Basciano indossa il braccialetto elettronico (dopo le polemiche)

Dopo avere fatto infuriare i social la scorsa settimana (quando aveva scherzato con l’amica Elisa De Pancis sul suo mancato appuntamento in commissariato), Alessandro Basciano è rientrato in Italia e ha messo il braccialetto elettronico. L’ex ‘vippone’ si trovava in Spagna per lavoro a aveva dovuto rimandare il tutto. Come svelato da Ansa, infatti, ieri giovedì 14 agosto 2025, alla viglia di Ferragosto, Basciano si è presentato dunque in commissariato a Milano e ha indossato il dispositivo, misura cautelare proposta dal Tribunale del Riesame di Milano poi confermata dalla corte di Cassazione lo scorso aprile dopo le denunce per stalking dell’ormai ex compagna Sophie Codegoni.

Cosa succede ora con Sophie Codegoni

Basciano aveva spiegato tramite i suoi legali di avere la residenza alle Canarie e non più in Italia, salvo poi fornire un domicilio a Milano, in zona Porta Venezia. Il braccialetto elettronico, in ogni caso, funziona anche all’estero e – come riportato da Adkronos – "rileva eventuali tentativi di manomissioni che potrebbero costargli non solo i domiciliari, ma anche l’arresto in carcere se la Procura lo ritenesse opportuno". L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island aveva infatti fatto sapere di lavorare spesso come dj in vari club all’estero, come accaduto la scorsa settimana a Ibiza.

A Sophie Codegoni è stato invece consegnato un dispositivo di allarme in caso di avvicinamento del suo ex compagno (e padre di sua figlia Céline Blue, nata nel maggio del 2023), che dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri. La vicenda tra i due ex ‘vipponi’ si chiude dunque dopo le denunce di Sophie e le polemiche degli ultimi giorni.

