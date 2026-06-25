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Alessandro Baracchini sospeso da RaiNews24 dopo il gesto in diretta: il caso del “doppio dito medio” e la decisione Rai

Il giornalista e mezzobusto sarebbe stato sospeso dalla conduzione del telegiornale: le valutazioni dei vertici di viale Mazzini, il retroscena

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il ‘caso’ Alessandro Baracchini potrebbe essere arrivato a un punto di svolta in casa Rai. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il giornalista sarebbe stato sospeso da RaiNews24 dopo la figuraccia del ‘doppio dito medio’ alla redazione quando era ancora in onda. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia i vertici di viale Mazzini avrebbe dunque deciso di sospendere Baracchini dalla conduzione del telegiornale. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Alessandro Baracchini sospeso dalla conduzione di RaiNews24

Dopo il discusso episodio del ‘doppio dito medio andato in onda durante al termine di un’edizione di mezzogiorno, Alessandro Baracchini sarebbe stato sospeso dalla conduzione dei telegiornali di RaiNews24. A lanciare questo retroscena è Giuseppe Candela, secondo il quale il mezzobusto del tg sarebbe stato ‘fermato’ dopo lo scoppio del caso diventato rapidamente virale. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della Rai che confermino formalmente il provvedimento, ma Il direttore di RaiNews24, Federico Zurzolo, aveva già convocato il giornalista per chiarire quanto accaduto (tramite una nota ufficiale) e aveva annunciato l’avvio di "opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste" da parte dell’azienda.

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Il caso del "doppio dito medio": cos’è successo in diretta

L’episodio risale al 19 giugno. Al termine del telegiornale di mezzogiorno, Alessandro Baracchini aveva salutato i telespettatori ed era in attesa della sigla finale ma, a causa di un problema tra studio e regia, il conduttore si è trovato per alcuni secondi in una situazione di incertezza e, convinto di non essere più in onda, ha reagito con evidente irritazione mostrando il dito medio con entrambe le mani verso la regia. Il tutto è però andato in onda e la ‘gaffe’ era diventata virale tra meme e commenti sui social. Nei giorni successivi alla diffusione del video, la Rai aveva adottato inizialmente una linea prudente e non era stato preso alcun provvedimento immediato, con Baracchini tornato regolarmente alla conduzione del telegiornale. Secondo le indiscrezioni emerse successivamente, tuttavia, le verifiche interne avrebbero portato a una decisione più severa, ma resta da chiarire anche quanto durerà lo stop forzato. La vicenda continua intanto a far discutere anche fuori dagli ambienti televisivi, alimentando il dibattito su conseguenze disciplinari previste dai regolamenti interni dell’azienda pubblica.

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