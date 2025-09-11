Alessandra Viero al Grande Fratello, la svolta radicale dopo Quarto Grado: cosa farà La conduttrice e giornalista di Rete 4 potrebbe approdare al fianco di Simona Ventura nella nuova edizione del reality. Per lei lo stesso ruolo di Cesara Buonamici.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

L’attesa è alle stelle per la nuova stagione del Grande Fratello, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni con una vera rivoluzione. Al timone arriva infatti Simona Ventura, icona del piccolo schermo e regina delle dirette, mentre tra le poltrone degli opinionisti spunta con decisione un nome in particolare. Si tratta di Alessandra Viero, storica giornalista di Rete 4 e volto di riferimento di Quarto Grado, pronta a sperimentare il reality di Canale 5 per la prima volta. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’indiscrezione inattesa su Alessandra Viero

Il nuovo Grande Fratello prenderà ufficialmente il via il 29 settembre, e si annuncia già come una delle stagioni più attese di sempre. Quest’anno, Mediaset ha scelto una formula ‘classica’: il reality tornerà alla sua anima più autentica, con ‘solo’ 100 giorni di reclusione per i concorrenti — tutti rigorosamente Nip, cioè persone comuni — e un cast estraneo alle dinamiche dello show business. L’intento? Restituire al programma quell’atmosfera di suspense, freschezza, autenticità e coinvolgimento diretto che aveva entusiasmato milioni di spettatori fin dalle primissime edizioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A rendere ancora più speciale questa stagione sarà la presenza di Simona Ventura in studio, al posto del predecessore Alfonso Signorini. E pare che presto, stando alle indiscrezioni appena diffuse online da Amedeo Venza, al fianco della conduttrice arriverà anche Alessandra Viero. La giornalista di Rete 4 potrebbe dunque debuttare nel ruolo di opinionista, lo stesso che era stato affidato a Cesara Buonamici in passato. Ma ancora la certezza non l’abbiamo. E dovremo aspettare conferme da altre fonti per capire se davvero Viero siederà nello studio di Canale 5.

Alessandra Viero, un nuovo capitolo televisivo all’insegna dell’intrattenimento

Secondo quanto svelato da Amedeo Venza, la scelta di Viero sarebbe frutto della volontà dell’azienda di valorizzare i propri talenti interni, come già avvenuto con Cesara Buonamici. Un passaggio di testimone, quindi, che sottolinea la determinazione di Mediaset nel mischiare le carte e creare un mix di credibilità giornalistica e verve televisiva. Alessandra Viero — conosciuta per il suo stile diretto e rassicurante— si trova così di fronte a un debutto inaspettato, ma per certi versi perfettamente coerente con il nuovo spirito del Grande Fratello.

Nel frattempo, nei giorni scorsi Simona Ventura ha svelato come è avvenuto il suo ‘reclutamento’ alla guida del reality: "È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa". Ora non resta che attendere con ansia l’inizio dello show. Sperando che il debutto non deluda le aspettative.

Potrebbe interessarti anche