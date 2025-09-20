Alessandra Mussolini: chi è il marito Mauro Floriani, e perché è famoso loro figlio Romano
La politica e attivista sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 20 settembre: scopriamo di più sulla sua vita privata
Tra gli ospiti di sabato 20 settembre di Verissimo, accolta nel salotto del weekend di Silvia Toffanin, il pubblico di Canale 5 ritroverà anche Alessandra Mussolini. La politica e opinionista si siederà sulla poltrona davanti alla conduttrice, pronta a raccontarsi tra impegno pubblico e vita privata, come richiede il seguitissimo format del sabato e domenica pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.
Alessandra Mussolini: vita privata, marito, figli, scandali e lavoro in tv
Alessandra Mussolini quindi, racconterà di sè un lato inedito, toccando aspetti privati e intimi della sua vita, a iniziare dal racconto degli affetti famigliari. Una famiglia la sua, importante, sia da parte di padre, sia anche da parte di madre, visto che la madre di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone infatti, è la sorella di Sophia Loren, mito del cinema italiano.
Si parlerà, ovviamente anche di Alessandra Mussolini moglie e madre. L’abbiamo vista qualche giorno fa, pizzicata dall’obiettivo di un fotografo, mentre sugli spalti dello stadio seguiva la partita del figlio, Romano Floriani Mussolini, giovane e promettente calciatore, arrivato da quest’anno a vestire la maglia di una squadra di serie A, la Cremonese.
La politica, ha anche due figlie femmine, Caterina e Clarissa, avute dal marito, Mauro Floriani, sposato nel lontano 1989, manager con una carriera in Guardia di Finanza e Trenitalia. Un nome che è balzato nelle pagine di cronaca di tutta Italia nel 2014, anno in cui scoppiò lo scandalo etichettato dai media "delle baby prostitute dei Parioli". Un momento che, ovviamente, ha messo a dura prova la relazione e di cui la politica ha anche parlato piuttosto schiettamente in tv, ospite di Francesca Fagnani ai primordi di Belve (quando non andava ancora sulla Rai). In quell’occasione disse chiaramente che, in situazioni così complicate "non si perdona, si va avanti".
E per andare avanti i due coniugi hanno anche avviato un’attività in comune, una pizzeria in zona piazza Bologna, a Roma. Di carne al fuoco dunque, per una sostanziosa intervista, tra privato e pubblico ce n’è dunque molta.
Alessandra Mussolini, che convive con un cognome particolare, moglie, madre di tre, ma anche politica e attivista, le cui posizioni negli anni su alcuni argomenti sensibili, per esempio sul tema dei diritti Lgbtq+ hanno avuto una importante evoluzione. Senza dimenticare il passato da donna di spettacolo, prima attrice, poi volto comunque molto conosciuto dal pubblico che segue la tv, anche per la partecipazione a Ballando con le Stelle, che ha fatto conoscere aspetti inediti della personalità e della vita della politica, come sempre accade nel seguitissimo dance show del sabato sera guidato da Milly Carlucci.
