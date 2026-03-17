Alessandra Mussolini, quanti anni ha e cosa fa oggi: il figlio famoso e il tradimento del marito L'ex eurodeputata e senatrice è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Ha partecipato a Ballando con le Stelle e ha avuto tre figli da Mauro Floriani.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Alessandra Mussolini torna sotto i riflettori come concorrente del Grande Fratello Vip 2026, ma la sua storia personale e familiare continua a far discutere (almeno quanto il suo presente televisivo). A 63 anni, l’ex europarlamentare si è divisa tra politica, tv, un matrimonio segnato da un tradimento e il legame con il figlio Romano Floriani Mussolini, oggi calciatore professionista. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Alessandra Mussolini, quanti anni ha e cosa fa oggi

Nata il 30 dicembre 1962, Alessandra Mussolini ha 63 anni ed è da tempo un volto noto sia della politica che dello spettacolo. Dopo una lunga carriera nelle istituzioni — deputata, senatrice ed europarlamentare, inizialmente in area centrodestra e poi con Forza Italia — nel novembre 2022 è tornata a Bruxelles subentrando ad Antonio Tajani come eurodeputata nel Partito Popolare Europeo, diventando membro della Commissione per il commercio internazionale.

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Alle elezioni europee del 2024 si è ricandidata in due circoscrizioni, ma non è stata rieletta per via del numero contenuto di preferenze, prendendosi così una pausa dai suoi impegni istituzionali. In parallelo, ha coltivato sempre di più la dimensione mediatica, tra talk show, programmi di intrattenimento e ora il Grande Fratello Vip 2026, dove la sua presenza è considerata una delle più attese, dato il cognome che porta.

Accanto alla politica e alla tv, Mussolini ha anche intrapreso un percorso d’autrice: nel 2024 ha pubblicato "Il gioco del buio", un libro in cui ripercorre la storia dei genitori e i ricordi d’infanzia, mentre nel 2025 è uscito "Benito. Le rose e le spine", dedicato alla figura del nonno e al peso ereditato da quel cognome. Un modo per affrontare in prima persona una storia familiare ingombrante, provando a raccontarla dal suo punto di vista.

Il tradimento del marito e il rapporto con il figlio Romano

Sul fronte privato, la sua recente partecipazione a Verissimo ha riportato al centro il tema del tradimento del marito Mauro Floriani, coinvolto anni fa nel caso delle "baby squillo" dei Parioli. Alla domanda se l’abbia perdonato o meno, Alessandra ha risposto in modo netto: "Se si ama non si perdona. Si perdonano i figli, ma un tradimento non si perdona. Si va avanti". E sulla scelta di restare con il marito ha aggiunto: "Io voglio stare tranquilla e sto bene dove sto. Se non vado bene, sono gli altri che si devono allontanare da me".

Sposata con Floriani dal 1989, con lui ha costruito una famiglia con tre figli: Caterina (nata nel 1995), Clarissa (1997) e Romano (2003). Tra i tre figli, quello che oggi attira maggiormente l’attenzione è Romano Floriani Mussolini. Nato a Roma il 27 gennaio 2003, oggi è un centrocampista di fascia della US Cremonese, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lazio e aver maturato esperienza tra i professionisti. Il doppio cognome racconta già molto della sua storia: è figlio di Alessandra e dell’imprenditore Mauro Floriani, nipote del pianista jazz Romano Mussolini e di Maria Scicolone, e pronipote di Sophia Loren. Al tempo stesso, è bisnipote di Benito Mussolini, un’eredità pesante che inevitabilmente lo accompagna.

Romano ha però più volte chiarito di voler essere giudicato solo per ciò che fa in campo, prendendo le distanze da ogni lettura politica del suo cognome. Nel 2020 è apparso in tv per fare una sorpresa alla madre a Ballando con le stelle, e ha raccontato di aver sentito più per la madre che per sé il peso dei giudizi: "Mia madre l’ha vissuta peggio. Da donna è più difficile…ma è da ammirare per come si difende".

Oggi, mentre lei entra nella Casa del Grande Fratello Vip, molti telespettatori sperano di vedere anche Romano varcare quella porta, magari per una sorpresa alla madre (certamente gradita).

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