Alessandra Mussolini, party post Gf Vip con scoop: “A Ballando con le stelle al posto di Selvaggia Lucarelli” Alessandra Mussolini ha festeggiato la vittoria al Grande Fratello Vip con un mega party a Roma. E intanto spunta un rumors clamoroso sul suo futuro in TV

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Il Grande Fratello Vip è terminato quasi tre settimane fa ma ieri sera è andato in scena l’ultimo atto (glamour) del reality di Canale 5. Roma ha infatti ospitato un evento mondano che ha attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo: il "Plumage Party" dedicato alla celebrazione del percorso di Alessandra Mussolini, fresca vincitrice dell’edizione 2026 timonata da Ilary Blasi. Più che una semplice festa, la serata si è trasformata in una vera reunion del cast, tra ricordi del reality, dinamiche ancora aperte e nuovi scenari televisivi che già iniziano a prendere forma.

Alessandra Mussolini, il party post Gf Vip: chi c’era e cosa è successo

Il party si è svolto a Roma in una location elegante, trasformata per l’occasione in un salotto televisivo a cielo aperto. Musica, performance e momenti di spettacolo hanno scandito la serata, che ha riunito numerosi protagonisti dell’ultima edizione del reality.

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Al centro dell’evento, naturalmente, la vulcanica Alessandra Mussolini, che ha voluto sottolineare il carattere collettivo della sua esperienza con una frase che ha fatto da manifesto alla serata: "Abbiamo vinto tutti insieme!". Al party c’erano quasi tutti i protagonisti del Gf Vip appena concluso, tranne la conduttrice Ilary Blasi (in questi giorni in vacanza in Grecia insieme al suo Bastian Muller), Selvaggia Lucarelli e Paola Caruso). C’erano invece tutti gli altri inquilini della casa, compresa Valeria Marini che è arrivata a sorpresa all’evento esibendosi anche nella sua ultimo singolo ‘Divina’.

Tra le presenze più attese quella di Antonella Elia, nemica giurata di Alessandra Mussolini durante tutto l’arco del reality, che ha nuovamente preso le distanze dalla padrona di casa con dichiarazioni dirette e taglienti: "Sono qui solo per i miei amici" e, senza giri di parole, "Lei non la festeggio!". Una frase che ha immediatamente riacceso il racconto mediatico della loro storica rivalità televisiva, forse l’unica frattura rimasta aperta dopo il Gf Vip in una edizione che ha visto pochi scontri e ottimi feeling tra i membri del cast.

i Rumors su "Ballando con le stelle" e il futuro televisivo

Parallelamente alla festa, il nuovo tema che ha animato il dietro le quinte riguarda il futuro televisivo della stessa Mussolini. Secondo diverse indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il suo nome sarebbe entrato nel radar di Ballando con le stelle, con l’ipotesi di un possibile ingresso in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli, che lascerà il programma di Milly Carlucci per dedicarsi alla conduzione dell’Isola dei famosi 2026. Alla luce del suo addio, la Mussolini rappresenterebbe una delle alternative più solide, anche grazie alla sua recente visibilità televisiva e alla libertà da vincoli esclusivi con le reti. A quanto pare, sarebbe lei l’alternativa principale qualora non andasse in porto la trattativa imbastita da Milly Carlucci per portare in giuria Giuseppe Cruciani.

Interpellata sul tema, la diretta interessata ha preferito mantenere un profilo cauto: "Io mi godo le mie piume". Per poi aggiungere: "Nella vita non bisogna mai dire mai. Meglio mettere una virgola, non un punto". Una ‘non smentita’ che lascia aperti tutti gli scenari. Ma è fuori discussione il fatto che la Mussolini – con o senza Ballando – sarà una della protagoniste della prossima stagione televisiva, visto il boom di popolarità che ha ricevuto grazie alla sua partecipazione al Gf Vip.

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