Alessandra Mussolini si sbottona dopo la vittoria al GF Vip: "Ecco cosa farò tornata a casa", la chiamata di zia Sophia Loren Alessandra Mussolini si gode il trionfo al Grande Fratello VIP tra emozioni private, telefonate inattese da parenti celebri e il ritorno alla vita vera.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Alessandra Mussolini ha raccontato le ore successive alla sua vittoria al Grande Fratello Vip 2026. Dopo il trionfo in finale, ha spiegato di non aver vissuto il risultato come una rivincita ma come un’esperienza inattesa in cui, a suo dire, ha potuto mostrarsi senza filtri. A poche ore dalla proclamazione ha dichiarato: "Una gioia infinita. Nessuna rivincita. Ero entrata per divertirmi, per poter dire quello che mi passa per la testa, finalmente".

Alessandra Mussolini: il ritorno alla quotidianità e la telefonata di Sophia Loren

Il ritorno alla vita fuori dalla Casa è stato accompagnato da una serie di contatti e messaggi accumulati durante il reality, oltre alla ripresa di abitudini quotidiane che erano state sospese per settimane. Tra i primi gesti c’è stata la riapertura del telefono e la gestione dei numerosi messaggi ricevuti nelle ore successive alla finale. Tra i contatti più rilevanti ricevuti dopo la vittoria c’è stata la telefonata di Sophia Loren, sorella della madre di Alessandra, e quindi zia biologica della gieffina. Dopo aver ripreso in mano il cellulare e letto numerosi messaggi, ha raccontato il contenuto della conversazione: "Mi ha telefonato. Le è piaciuto tanto il balletto su Mambo italiano, una delle sue scene più famose. "È molto contenta di me: ‘Che cosa sei stata capace di combinare!’, mi ha detto. Di solito ci sentiamo ogni domenica".

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Il gesto per la madre Maria e il futuro post Grande Fratello VIP

Un altro passaggio riguarda la madre Maria Scicolone, più volte citata durante la permanenza nella Casa. Dopo la vittoria, Mussolini ha espresso l’intenzione di andarla a trovare al più presto. Ha ricordato le sue condizioni: "Ha un pochino di Alzheimer, è più fragile, però ancora mi riconosce, è allegra". Ha inoltre aggiunto il desiderio che la sorella Elisabetta le abbia mostrato alcuni momenti del programma. Tra le prime cose che ha dichiarato di voler fare dopo il rientro a casa, spiccano momenti di vita quotidiana, come spiegato da Today.it: "Controllare che non siano morte le piante, che la mia chiwawa Betsy stia bene. E domenica vado allo stadio a vedere mio figlio Romano che gioca con la Cremonese".

Nel corso dell’esperienza televisiva ha affrontato anche il tema del proprio cognome, spesso percepito come ingombrante. Ha raccontato un episodio legato a Dino Risi che le propose di modificarlo in "Alessandra Zero", proposta che rifiutò, rinunciando anche a un provino. Rispondendo a chi le recrimina di aver fatto troppe attività diverse nella sua vita, tra cui politica, medicina e televisione, ha precisato: "Non mi pare, ho fatto sempre di tutto e di più, fino alla fine, con impegno". Ha inoltre ricordato il percorso di studi in Medicina e la specializzazione in Angiologia, spiegando come in seguito abbia scelto di dedicarsi ad altri ambiti professionali.

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