Alessandra Mastronardi shock a Vanity Fair: "Volevo lasciare lo spettacolo"
Eva ne I Cesaroni e di Alice in L'Allieva, racconta a Vanity Fair delle difficoltà affrontate in carriera e di come abbia pensato di smettere di recitare
Ormai Alessandra Mastronardi calca le scene dello spettacolo italiano (e internazionale) da oltre 20 anni. Dal primo spot del latte Fresco Blu all’esplosione con I Cesaroni, fino al successo con L’Allieva e Doppio Gioco su Canale Cinque. Non è sempre stato tutto rose e fiori, però. In una recente intervista concessa al magazine Vanity Fair, Alessandra Mastronardi ha confidato i propri pensieri nei momenti più bui, quando ha persino meditato di lasciare tutto e dedicarsi ad altro.
Alessandra Mastronardi a Vanity Fair: "Volevo lasciare. È un mestiere faticoso"
"Il mio è un mestiere faticoso: devi avere delle spalle molto larghe, devi crederci tu per primo perchè che poi gli altri non lo fanno. E quindi sono orgogliosa di non aver mai mollato, anche quando avrei voluto. Sono orgogliosa di questo tutti i giorni", ha raccontato nell’intervista. Difficile, ha confidato, è stato anche tenere separate vita privata e vita professionale, soprattutto nel momento in cui la sua popolarità ha iniziato a comportare una sempre maggiore esposizione mediatica. "Il mio lavoro è cresciuto con me e non mi ha mai impedito di vivere delle esperienze con le amiche o la scuola perché ero impegnata sul set o altro. Non mi sono mai privata di nulla. Guardi, tantissimi anni fa, ho imposto una regola a me stessa: la vita privata è più importante, quindi non ho mai permesso che il mio lavoro interferisse con questo", ha aggiunto.
Dove vedere I Cesaroni e L’Allieva in streaming
La fortunatissima serie di Canale 5 I Cesaroni sta per tornare in tv con la stagione 7, ma Alessandra Mastronardi non riprenderà il ruolo di Eva Cudicini. Una decisione netta e che non ammette passi indietro, come confidato dalla diretta interessata. Per riscoprire il ruolo che l’ha consacrata come uno dei volti più riconoscibili della tv italiana, vi basterà recarvi su Mediaset Infinity, dove sono disponibili gratuitamente tutti gli episodi de I Cesaroni.
Stesso discorso per L’Allieva, in streaming gratuito nel catalogo di RaiPlay.
