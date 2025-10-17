Alessandra Mastronardi perdutamente innamorata: chi è lui
Girato interamente a Roma, il film riunisce un cast internazionale, da Woody Allen a Penélope Cruz, da Alec Baldwin ad Alessandra Mastronardi, per una commedia dallo stile unico.
In To Rome with Love, Woody Allen racconta quattro storie ambientate nella capitale italiana, tra turisti, artisti, borghesi e gente comune. Tra i tanti volti del film spicca Alessandra Mastronardi, che interpreta Milly, una giovane sposa arrivata a Roma per la luna di miele. A causa di un malinteso, si ritrova separata dal marito e, nel corso di una giornata caotica, si innamora perdutamente di un affascinante attore, lasciandosi travolgere da una passione improvvisa e da un mondo che non le appartiene. Il film alterna ironia e romanticismo, trasformando Roma in un grande teatro dove ogni incontro cambia il destino dei protagonisti. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
To Rome with Love va in onda stasera stessa, su TwentySeven, alle 21:15.
