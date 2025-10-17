Trova nel Magazine
Alessandra Mastronardi perdutamente innamorata: chi è lui

Girato interamente a Roma, il film riunisce un cast internazionale, da Woody Allen a Penélope Cruz, da Alec Baldwin ad Alessandra Mastronardi, per una commedia dallo stile unico.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In To Rome with Love, Woody Allen racconta quattro storie ambientate nella capitale italiana, tra turisti, artisti, borghesi e gente comune. Tra i tanti volti del film spicca Alessandra Mastronardi, che interpreta Milly, una giovane sposa arrivata a Roma per la luna di miele. A causa di un malinteso, si ritrova separata dal marito e, nel corso di una giornata caotica, si innamora perdutamente di un affascinante attore, lasciandosi travolgere da una passione improvvisa e da un mondo che non le appartiene. Il film alterna ironia e romanticismo, trasformando Roma in un grande teatro dove ogni incontro cambia il destino dei protagonisti.
To Rome with Love va in onda stasera stessa, su TwentySeven, alle 21:15.

Programmi

