Alessandra Mastronardi su RaiPlay è una perfida strega: il film fantasy italiano da riscoprire Ötzi e il mistero del tempo mescola storia ed elementi fantastici in un'avventura che profuma molto di classico per ragazzi come I Goonies

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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All’inizio degli anni ’90, ai piedi del ghiacciaio del Similaun, viene ritrovato il corpo mummificato di un uomo dell’età del bronzo. Chiamato amichevolmente Ötzi, in quanto rinvenuto tra la Val Senales dell’Alto Adige e la valle Ötztal del Tirolo, è una delle maggiori attrazioni del Museo Archeologico dell’Alto Adige. Ma è anche il protagonista di un film fantasy tutto italiano del 2018, diretto da Gabriele Pignotta e presentato in anteprima al Giffoni Film Festival del 2018. La pellicola, con Alessandra Mastronardi nei panni (per la prima volta nella sua carriera) dell’antagonista, una perfida strega e che ne reimmagina l’origine, è disponibile gratis in streaming sul catalogo di RaiPlay. Nel cast anche Michael Smiley e Vinicio Marchioni.

Di cosa parla la trama di Ötzi e il mistero del tempo con Alessandra Mastronardi in streaming su RaiPlay

Kip ha 11 anni e nel giro di pochi giorni dovrà abbandonare per sempre i suoi amici e Bolzano. Prima di farlo, però, si reca al Museo Archeologico per salutare per l’ultima volta Ötzi, la mummia dell’uomo del Similaun. Con sua estrema sorpresa, però, il corpo prende improvvisamente vita. Da quel momento Kip e i suoi amici si ritrovano catapultati in una incredibile avventura in cui dovranno contrastare i piani della malvagia strega Gelica (Mastronardi), che vuole usare Ötzi per i suoi perfidi scopi.

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Un film dal respiro internazionale

Il film diretto da Pignotta è girato in inglese e vanta un cast di attori provenienti da tutta Europa, cosa che gli dona un discreto respiro internazionale. È un prodotto dedicato prettamente ai più giovani e fa il verso ai grandi film d’avventura in stile Goonies che spopolavano tra gli anni ’80 e ’90, con tanto di corse in bicicletta e walkie talkie. Ma ha il grosso pregio di promuovere in modo originale il patrimonio artistico italiano, in questo caso specifico quello archeologico.

Apprezzabile il rapporto tra Ötzi e Kip, orfano di madre che riuscirà, proprio grazie a quello che si scoprirà essere un antichissimo sciamano, a ritrovare il sorriso e a sentire meno la mancanza del suo genitore scomparso prematuramente. Certo, non è tutto perfetto, anzi. La narrazione soffre di evidenti pecche di sceneggiatura e l’utilizzo di effetti speciali "retrò" smaschera il budget piuttosto contenuto. Nonostante tutto, però, risulta comunque piacevole. Anche grazie a una Alessandra Mastronardi credibile nei panni della perfida strega, che i ragazzini dovranno affrontare con un mix di ingegno, coraggio e senso dell’avventura.

Dove vedere Ötzi e il mistero del tempo?

Se siete curiosi di scoprire se Kip e i suoi amici riusciranno a sventare le macchinazioni della strega Gelica, trovate Ötzi e il mistero del tempo in streaming gratis sul catalogo di RaiPlay.

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