Alessandra Mastronardi vola agli Oscar: il ruolo segreto che porta l'attrice a un passo dal sogno Alessandra Mastronardi sempre più vicina all'Oscar: l'attrice italiana è la doppiatrice di uno dei film più amati e candidati all'ambita statuetta d'oro

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

È stato un anno d’oro per Alessandra Mastronardi, che si affaccia, in questo 2026, alla statuetta più ambita del mondo del cinema: l’Oscar. Tutto grazie a Elio, il film Disney che vede l’attrice italiana tra i suoi doppiatori.

Alessandra Mastronardi vicina al sogno dell’Oscar: il film Disney Elio tra i candidati per la statuetta

Elio, l’ultima fatica di casa Pixar, dopo un debutto nelle sale tutt’altro che stellare nell’estate 2025, ha trovato la sua dimensione ideale sul piccolo schermo, ottenendo una prestigiosa candidatura agli Oscar 2026. Nonostante le grandi aspettative, l’uscita cinematografica di Elio ha infatti ricevuto risultati deludenti. Con soli 21 milioni di dollari incassati nel primo weekend americano, il film ha tristemente registrato il peggior debutto nella storia dello studio. Il botteghino globale si è poi fermato a quota 154 milioni, una cifra lontana dai canoni Pixar necessari a coprire gli ingenti costi di produzione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se il cinema ha voltato le spalle a Elio, lo streaming lo ha accolto a braccia aperte. L’approdo su Disney+ nell’autunno 2025 ha segnato la svolta: Il titolo ha scalato rapidamente le classifiche della piattaforma. Grazie alla recente nomination come Miglior Film d’Animazione, la pellicola è tornata prepotentemente nella Top 10 dei contenuti più visti negli Stati Uniti. Questo fenomeno sottolinea come lo streaming sia diventato una rete di salvataggio fondamentale per opere che non intercettano immediatamente il pubblico in sala.

Cosa pensa Alessandra Mastronardi del film Disney

Come accennato in apertura, tra i protagonisti del film d’animazione c’è Alessandra Mastronardi, ovvero la doppiatrice italiana di Olga Solìs, la zia del protagonista. In un’intervista dell’anno scorso, l’attrice ha sottolineato le grandi qualità del film, a partire dalle sue tematiche: "Ci sono dei tanti piccoli messaggi sul rapporto tra genitori e figli, disseminati in tutto il film.", ha spiegato, facendo poi un esempio lampante attraverso una scena: "Come quando Gordon enumera tutti gli aggettivi con i quali pensa di essere stato considerato dal padre, ed è divertentissimo perché ti rendi conto come i figli riescano a cogliere quando li tratti come un mal di testa, o gli dai del problema, ma anche come da figlio lui sia convinto che il padre non lo distinguerebbe mai dal suo clone e che non lo conosca".

Quello di Alessandra Mastronardi non è l’unico nome importante che spicca tra i doppiatori italiani di Elio. Tra questi, infatti, citiamo anche Adriano Giannini, Neri Marcorè, Elena Perino e Lucio Corsi.

Potrebbe interessarti anche