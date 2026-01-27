Alessandra Mastronardi, chi è il nuovo compagno Alessandro Pirounis: il lavoro prestigioso e le nozze disastrose Dopo il matrimonio lampo con Sannino, Alessandra Mastronardi avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un imprenditore greco: tutti i dettagli del nuovo amore.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Alessandra Mastronardi, amatissima attrice italiana, torna al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Dopo la fine improvvisa del matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino, la 39enne napoletana sembra aver ritrovato l’amore accanto a Alessandro Pirounis, imprenditore greco attivo nel mondo della moda maschile. Il loro rapporto ha catturato l’attenzione dei fan grazie a avvistamenti pubblici, segnali social e piccoli indizi condivisi dai protagonisti, confermando il fatto che Mastronardi ha iniziato un nuovo capitolo felice della sua vita privata.

Alessandra Mastronardi ha un nuovo fidanzato: chi è Alessandro Pirounis

Alessandro Pirounis, colui che sarebbe il nuovo compagno di Alessandra Mastronardi, non è uno sconosciuto. Si tratta infatti di un uomo d’affari greco di 36 anni in moda maschile di lusso, famoso anche in Italia per il suo marchio che punta a combinare eleganza classica e dettagli contemporanei. I suoi capi sono spesso scelti da personalità pubbliche e appassionati di fashion, e Pirounis ha partecipato a numerosi eventi internazionali dedicati al settore.

Sul portale web del suo brand, l’imprenditore ellenico si descrive utilizzando queste parole:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fin da quando ho memoria, l’abbigliamento maschile è stato una costante nella mia vita: silenzioso, costante e profondamente familiare. Ha plasmato il mio modo di viaggiare, di osservare le persone e di concepire l’eleganza. Dopo anni trascorsi a costruire marchi e a collaborare con artigiani e creativi in tutto il mondo, volevo creare qualcosa che rispecchiasse fedelmente quell’esperienza

Nonostante la vita professionale molto pubblica, Pirounis mantiene la propria sfera privata molto riservata. Ama viaggiare, frequentare eventi culturali e partecipare a manifestazioni di moda di alto profilo, dove è stato recentemente avvistato insieme a Mastronardi, alimentando i primi sospetti di frequentazione.

Dove sono stati avvistati e i segnali social

La coppia è stata vista insieme per la prima volta a Firenze durante Pitti Uomo, uno degli eventi più esclusivi e attesi della moda maschile. Secondo quanto scritto da Chi, Mastronardi e Pirounis hanno partecipato allo stesso gala serale, fotografati mentre chiacchieravano e si scambiavano sorrisi: dettagli che non sono sfuggiti agli occhi dei presenti.

Nei giorni successivi, sui social sono comparsi like reciproci tra i profili dei due, e alcuni follower hanno notato stessi dettagli negli outfit pubblicati separatamente, segno di apparizioni condivise non ufficialmente dichiarate. Questi piccoli indizi hanno subito fatto nascere il gossip, alimentato dai fan che seguono assiduamente la vita dei personaggi televisivi.

Il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino

Prima della presunta relazione con Pirounis, Alessandra Mastronardi è stata sposata con il dentista romano Gianpaolo Sannino. Il matrimonio, celebrato nel 2023 con una cerimonia blindata ad Anacapri, è però durato appena 8 mesi. Dopo la separazione, Mastronardi ha eliminato diverse foto e riferimenti social legati alla vita coniugale e la scorsa primavera ha parlato per la prima volta del suo matrimonio fallito: "Quello appena trascorso è stato un anno difficile – ha confessato – Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé, ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto".

Lo scorso maggio si era parlato di un possibile riavvicinamento tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall, con cui aveva avuto una lunga relazione finita poco prima delle nozze. Nessuna conferma è arrivata dall’attrice, oggi completamente concentrata sul lavoro. In passato, Alessandra aveva avuto altre storie importanti, tra cui tre con colleghi attori:

Liam McMahon

Vinicio Marchioni

Marco Foschi

Alessandra Mastronardi e il no a I Cesaroni 7

Se la vita privata di Alessandra è stata tribolata nell’ultimo periodo, lo stesso non si può dire del suo lavoro. La sua carriera di attrice, infatti, va a gonfie vele e pochi mesi fa, nel maggio 2025, è stata protagonista di Doppio Gioco su Canale 5, una serie tv molto apprezzato dalla critica. L’esperienza le ha permesso di mostrare una maturità artistica assodata consolidando la sua reputazione come attrice versatile e talentuosa. Nonostante il grande legame con la serie I Cesaroni, che l’aveva resa popolare tra il 2006 e il 2012, Alessandra ha deciso di non prendere parte alla settima stagione in arrivo su Mediaset a partire da domenica 8 marzo 2026.

Potrebbe interessarti anche