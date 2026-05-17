Amici, l'ex ballerino durissimo su Alessandra Celentano: "Vive in un mondo completamente suo". Le parole prima della finale Fabrizio Prolli, ex ballerino di Amici, ha detto la sua su Alessandra Celentano e Veronica Peparini, spesso in conflitto durante il talent

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Manca pochissimo alla finale di Amici, in onda stasera 17 maggio e che vedrà scontrarsi i finalisti Alessio Di Ponzio, Nicola Marchionni, Emiliano Fasco ed Elena Elia, a cui si aggiungerà anche uno tra i cantanti Angie e Lorenzo Salvetti. Fabrizio Prolli – coreografo, insegnante ed ex ballerino professionista del programma di Canale 5 – ha rilasciato un’intervista per Fanpage e ha dichiarato qualche aneddoto in più sul rapporto che c’è tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

L’artista ha inoltre detto il suo punto di vista sulla finale del talent, dando il suo pronostico su chi potrà essere il vincitore di questa edizione.

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Fabrizio Prolli e le parole su Alessandra Celentano prima della finale di Amici

Mancano solo poche ore alla finale del talent show Amici, che vedrà trionfare il vincitore di questa edizione. Intanto, nell’intervista rilasciata a Fanpage, Fabrizio Prolli ha parlato della sua esperienza passata nel programma e anche del suo rapporto con alcuni insegnanti. Su Veronica Peparini – maestra di danza – ha infatti detto che è sempre molto carina e generosa, e che la sua immagine corrisponde alla realtà, nonostante lei abbia molto a cuore le cose in cui crede veramente.

"Io ho sempre dato ragione ad Alessandra Celentano" – ha continuato lui – "ma stavolta, quando è andata contro Veronica, qualche stron**ta l’ha detta. Vive in un mondo completamente suo, che il 98% delle volte non rispecchia la realtà che c’è fuori da Amici". A tal proposito, il ballerino ha continuato affermando che la Celentano dà spesso giudizi sui ballerini e che spesso ha ragione sulla loro tecnica. Sul fronte dell’offerta formativa, c’è però da dire che al momento la danza classica offre lavoro solo se si ha la fortuna di entrare nel Teatro dell’Opera, nella Scala oppure in qualche accademia.

"Alessandra deve mettere in conto che la realtà è questa" – ha spiegato Prolli – "Quando va contro Veronica dicendole che quella che propone non è danza, dice una cosa non vera. Veronica ha creato uno stile che tanti copiano o a cui si rifanno. Uno stile per i ballerini che vogliono fare quel percorso lavorativo: nei concerti, nei film, nelle serie televisive e così via. Spero che Alessandra prima o poi tolga i paraocchi".

Il pronostico su chi vince Amici

Dopodiché, lo stesso Prolli ha affermato che quest’anno potrebbe vincere un ballerino, che sia Alessio oppure Emiliano, che ha secondo lui una bellissima storia. Su quest’ultimo ha anche detto: "Lo conosco da quando era piccolino, faceva lezione con me. Gli voglio bene, penso che sia un ballerino fantastico, fa delle cose che può fare solo lui".

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