Alessandra Amoroso super romantica con il futuro marito, beccati così prima delle nozze: il ballo di coppia è un inno all'amore Alessandra Amoroso si è mostrata insieme al futuro marito, il video di coppia sta facendo il giro del web. Eccoli bellissimi

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Alessandra Amoroso è prossima alle nozze. Dopo essere diventata mamma della piccola Penelope Maria, la cantante salentina è ora pronta per compiere il grande passo con il suo fidanzato Valerio Pastore. Una storia d’amore lunga, la loro, che sta ora per suggellarsi in amore eterno dopo la romantica proposta di nozze fatta da lui la scorsa estate, proprio durante un concerto di Amoroso.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore protagonisti di un ballo super romantico

L’ex allieva di Amici – oggi una delle artiste più amate del panorama musicale italiano – ha mostrato di recente anche le sue doti di ballerina. Da poco ha compiuto 40 anni, ha ricevuto la cittadinanza onoraria della sua città d’origine Lecce e sta per sposare l’uomo della sua vita Valerio Pastore. I due fidanzati – prossimi alle nozze e genitori della piccola Penelope Maria – sono apparsi in un filmato che li vedono coinvolti in un ballo fatto in strada. La coppia ha infatti trasformato una passeggiata in un momento dolcissimo, a cui hanno assistito numerosi presenti che non hanno perso l’occasione per filmare quell’attimo così carico di emozioni.

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La stessa Alessandra Amoroso ha ripubblicato il filmato sulle sue Instagram stories, tanto che il ballo ha fatto subito il giro del web. I due si sono lasciati andare ad una sorta di tango che ha però riprese il ritmo della mazurca, con in sottofondo il brano La mazurka di periferia del famoso artista Raoul Casadei. Valeria indossa una camicia bianca e dei pantaloncini verdi, mentre Alessandra dei jeans lunghi e un vestito con la schiena scoperta. Si pensa che i due si trovino al momento a Lecce, città di cui la cantante ha ricevuto di recente la cittadinanza onoraria da parte del sindaco Adriana Poli Bortone.

Chi è Valerio Pastore, fidanzato e futuro marito di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è follemente innamorata di Valerio Pastore, da cui ha anche avuto la piccola Penelope Maria. Il futuro marito della cantante è tecnico del suono e videomaker, originario di Eboli (provincia di Salerno). L’uomo è più giovane di lei di 8 anni ed è nato nel 1994. La coppia si è incontrata proprio grazie al lavoro di entrambi e, nel 2023, i due hanno ufficializzato la loro relazione dopo che sono uscite alcune fotografie scattate dai paparazzi e pubblicate sul settimanale Chi.

Sempre molto riservati, hanno entrambi deciso di vivere la propria storia d’amore lontana dalle luci dei riflettori. "Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato" – ha detto Alessandra Amoroso nel 2024 – "per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo. Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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